Курганский бизнесмен поддержал спецоперацию на Украине Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Управление по работе с обращениями граждан Администрации президента РФ поблагодарило курганского предпринимателя Вургуна Агаева за поддержку, направленную в адрес Владимира Путина по ситуации на Украине. Об этом URA.RU рассказал сам Агаев.

«Ваше письмо на имя президента РФ получено. Благодарим Вас за высокую оценку деятельности главы государства, активную гражданскую позицию, интерес к жизни страны!» — говорится в письме из Администрации президента, которое было направлено в ответ на обращение курганского бизнесмена.

Предприниматель лично написал письмо главе государства со словами поддержки проводимой на Украине специальной военной операции. Вургун Агаев заверил Владимира Путина в искренней поддержке действий руководства страны и заявил, что готов оказать любую помощь, а если потребуется, встать на защиту государства.

24 февраля Россия начала специальную операцию на Украине по денацификации и демилитаризации страны по указу президента РФ Владимира Путина. По его словам, это была вынужденная мера. Благодаря такому решению удалось предотвратить масштабное наступление на Донбасс и прекратить там восьмилетний геноцид, говорил он.

При этом, по данным ВЦИОМ, 77,9% опрошенных россиян, давая оценку ранее принятым решениям по противодействию санкциям, ответили, что доверяют президенту Владимиру Путину. ФОМ сообщает, что 79% опрошенных положительно оценивают работу президента.