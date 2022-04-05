Тюменцев предупредили об опасном продукте, содержащем метанол

Тюменский Роспотребнадзор нашел опасные стеклоомывающие жидкости Фото: Илья Московец © URA.RU

В розничных магазинах Тюмени могут появиться опасные стеклоомывающие жидкости, содержащие метанол. Об этом URA.RU сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора. Кроме того, производитель продукта уже прекратил свою деятельность.

«В адрес управления Роспотребнадзора по Тюменской области поступила информация о метанолсодержащих стеклоомывающих жидкостях „Марка Б“ торговой марки „Red Line“-30С и „Ice Line“-30 °C изготовителя ООО „Глобал-НН“. Согласно маркировке, изготовитель находится по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Юбилейная, д. 26, оф. 13. Однако данная организация по указанному адресу отсутствует. Кроме того, по информации из ЕГРЮЛ, ООО „Глобал-НН“ прекратило деятельность 27 сентября 2021 года», — рассказали в ведомстве.

Роспотребнадзор предупреждает, что стеклоомывающие жидкости с метанолом могут быть опасны для жизни. «Юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, занимающихся оборотом указанной продукции, информируем о рисках, связанных с реализацией недоброкачественной продукции», — отметили в управлении.

Ранее URA.RU писало, что в Тюмени после употребления водки с метанолом в составе только по официальным данным скончались девять человек. Еще восемь погибли в ХМАО.