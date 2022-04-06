Руководитель депздрава попросил курганцев хвалить регион

Алексей Сигидаев просит курганцев помочь с привлечением медкадров Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Директор департамента здравоохранения Курганской области Алексей Сигидаев попросил курганцев не критиковать новых медицинских работников и хвалить свой регион. Это должно способствовать привлечению кадров, заявил он в интервью «Радио России» Курган.

«Я обращаюсь к жителям Курганской области. Помогите нам. Если пришел новый медицинский сотрудник, отнеситесь к нему с понимаем, одобрением, не надо его критиковать, жаловаться и так далее. Если мы все будем заниматься этой политикой, то ни один специалист не сможет ужиться у нас в регионе. Нужно хвалить наш регион, говорить, какой он красивый. Как у нас прекрасно прошла зима, сейчас весна, летом открываются просторы, красивейшие озера, рыбалка, охота. Это все нахваливать. Грубо говоря, звать девушку замуж», — сказал Сигидаев в эфире «Радио России».

Сигидаев признал, что в Курганской области самая низкая обеспеченность медицинскими кадрами. Недостаточно не только врачей, но и среднего медицинского персонала. Сейчас департамент анализирует причины ситуации, планирует ее изменить и привлечь новые кадры.

Курганская область несколько лет подряд занимает последние места по обеспеченности медицинскими кадрами среди регионов России. В области на 10 тыс. населения приходится 23,4 врача. Курганцы вынуждены обращаться за медпомощью в другие регионы. В период резкого подъема заболеваемости коронавирусом Курганской области дополнительно потребовалось более тысячи медработников, в больницы привлекали студентов-медиков. Вместе с тем опыт Курганского медицинского техникума по трудоустройству студентов признан Минпросвещения РФ лучшим в стране.

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