ПФР начал учить школьников быть пенсионерами

Представители Пенсионного Фонда России по Курганской области провели уроки пенсионной грамотности для учащихся старших классов в нескольких образовательных учреждениях. Об этом сообщается на сайте отделения ПФР по региону.
«Важно, чтобы молодые люди уже сейчас планировали свое будущее: понимали, какие гарантии дает им государство, как пенсия будет зависеть от работодателя и от них самих. Уроки пенсионной грамотности проводятся в Зауралье уже не первый год», — приводятся на сайте ведомства слова заместитель управляющего ОПФР Дениса Пылкова.
Также отмечается, что школьникам рассказали ключевые положения законодательства о страховых пенсиях. В общей сложности информационно-разъяснительной работой были охвачены более 200 учащихся в Зауралье.
Экс-руководитель Пенсионного фонда России Антон Дроздов в 2019 году заявлял, что школьникам нужно читать курсы о пенсионной системе в стране. Дроздов подчеркнул, что ПФР уже восемь лет издает специальное пособие, которое сотрудники фонда отправляют школьникам и студентам колледжей. Ранее президент России Владимир Путин объявил о новых пособиях для детей в России. Так, родители школьников могут единовременно получить 10 тысяч рублей на подготовку ребенка к учебе. Прием заявлений на выплату продлится до 1 ноября. Подать заявление можно онлайн или лично — в территориальном отделении ПФР.
Представители Пенсионного Фонда России по Курганской области провели уроки пенсионной грамотности для учащихся старших классов в нескольких образовательных учреждениях. Об этом сообщается на сайте отделения ПФР по региону. «Важно, чтобы молодые люди уже сейчас планировали свое будущее: понимали, какие гарантии дает им государство, как пенсия будет зависеть от работодателя и от них самих. Уроки пенсионной грамотности проводятся в Зауралье уже не первый год», — приводятся на сайте ведомства слова заместитель управляющего ОПФР Дениса Пылкова. Также отмечается, что школьникам рассказали ключевые положения законодательства о страховых пенсиях. В общей сложности информационно-разъяснительной работой были охвачены более 200 учащихся в Зауралье. Экс-руководитель Пенсионного фонда России Антон Дроздов в 2019 году заявлял, что школьникам нужно читать курсы о пенсионной системе в стране. Дроздов подчеркнул, что ПФР уже восемь лет издает специальное пособие, которое сотрудники фонда отправляют школьникам и студентам колледжей. Ранее президент России Владимир Путин объявил о новых пособиях для детей в России. Так, родители школьников могут единовременно получить 10 тысяч рублей на подготовку ребенка к учебе. Прием заявлений на выплату продлится до 1 ноября. Подать заявление можно онлайн или лично — в территориальном отделении ПФР.