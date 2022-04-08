ПФР начал учить школьников быть пенсионерами

10 апреля 2022 в 22:50 Размер текста - 17 +

В зауральских школах прошли уроки пенсионной грамотности Фото: Анна Майорова © URA.RU Представители Пенсионного Фонда России по Курганской области провели уроки пенсионной грамотности для учащихся старших классов в нескольких образовательных учреждениях. Об этом сообщается на сайте отделения ПФР по региону. «Важно, чтобы молодые люди уже сейчас планировали свое будущее: понимали, какие гарантии дает им государство, как пенсия будет зависеть от работодателя и от них самих. Уроки пенсионной грамотности проводятся в Зауралье уже не первый год», — приводятся на сайте ведомства слова заместитель управляющего ОПФР Дениса Пылкова. Также отмечается, что школьникам рассказали ключевые положения законодательства о страховых пенсиях. В общей сложности информационно-разъяснительной работой были охвачены более 200 учащихся в Зауралье. Экс-руководитель Пенсионного фонда России Антон Дроздов в 2019 году заявлял, что школьникам нужно читать курсы о пенсионной системе в стране. Дроздов подчеркнул, что ПФР уже восемь лет издает специальное пособие, которое сотрудники фонда отправляют школьникам и студентам колледжей. Ранее президент России Владимир Путин объявил о новых пособиях для детей в России. Так, родители школьников могут единовременно получить 10 тысяч рублей на подготовку ребенка к учебе. Прием заявлений на выплату продлится до 1 ноября. Подать заявление можно онлайн или лично — в территориальном отделении ПФР. Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Курган » и в viber-канале « Курган », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Представители Пенсионного Фонда России по Курганской области провели уроки пенсионной грамотности для учащихся старших классов в нескольких образовательных учреждениях. Об этом сообщается на сайте отделения ПФР по региону. «Важно, чтобы молодые люди уже сейчас планировали свое будущее: понимали, какие гарантии дает им государство, как пенсия будет зависеть от работодателя и от них самих. Уроки пенсионной грамотности проводятся в Зауралье уже не первый год», — приводятся на сайте ведомства слова заместитель управляющего ОПФР Дениса Пылкова. Также отмечается, что школьникам рассказали ключевые положения законодательства о страховых пенсиях. В общей сложности информационно-разъяснительной работой были охвачены более 200 учащихся в Зауралье. Экс-руководитель Пенсионного фонда России Антон Дроздов в 2019 году заявлял, что школьникам нужно читать курсы о пенсионной системе в стране. Дроздов подчеркнул, что ПФР уже восемь лет издает специальное пособие, которое сотрудники фонда отправляют школьникам и студентам колледжей. Ранее президент России Владимир Путин объявил о новых пособиях для детей в России. Так, родители школьников могут единовременно получить 10 тысяч рублей на подготовку ребенка к учебе. Прием заявлений на выплату продлится до 1 ноября. Подать заявление можно онлайн или лично — в территориальном отделении ПФР.