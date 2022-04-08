На предприятии в ЯНАО без разрешения эксплуатировали трубопровод

Прокуратура через суд потребовала получить документы Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Компания НК «Янгпур» эксплуатировала газопровод на Метельном месторождении в ЯНАО, не имея на то разрешения. Об этом сообщили представители окружной прокуратуры, выявившей нарушение в ходе проведенной проверки.

«Предприятие на Метельном месторождении построило газопровод от площадки поисковой скважины до узла учета газа. При этом фактическая эксплуатация трубопровода осуществлялась без разрешения», — уточнили в ведомстве.

Природоохранный прокурор обязал компанию получить разрешение, направив иск в суд. Требования удовлетворены, предприятие получило необходимую документацию.

Ранее URA.RU сообщало, что на нефтепроводах ЯНАО найдено более сотни серьезных нарушений. Так, АО «Транснефть — Сибирь» в Пуровском и Тазовском районах не ликвидировало стихийные свалки производственных отходов, не следило за состоянием объектов и фальсифицировало данные в отчетах.