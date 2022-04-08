08 апреля 2022
07 апреля 2022

На предприятии в ЯНАО без разрешения эксплуатировали трубопровод

© Служба новостей «URA.RU»
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Прокладка нового газопровода высокого давления. Газпром газораспределение. Екатеринбург, траншея, газопровод, газификация, прокладка газопровода, газовый трубопровод, подземная прокладка
Прокуратура через суд потребовала получить документы Фото:

Компания НК «Янгпур» эксплуатировала газопровод на Метельном месторождении в ЯНАО, не имея на то разрешения. Об этом сообщили представители окружной прокуратуры, выявившей нарушение в ходе проведенной проверки.

«Предприятие на Метельном месторождении построило газопровод от площадки поисковой скважины до узла учета газа. При этом фактическая эксплуатация трубопровода осуществлялась без разрешения», — уточнили в ведомстве.

Природоохранный прокурор обязал компанию получить разрешение, направив иск в суд. Требования удовлетворены, предприятие получило необходимую документацию.

Ранее URA.RU сообщало, что на нефтепроводах ЯНАО найдено более сотни серьезных нарушений. Так, АО «Транснефть — Сибирь» в Пуровском и Тазовском районах не ликвидировало стихийные свалки производственных отходов, не следило за состоянием объектов и фальсифицировало данные в отчетах.

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Компания НК «Янгпур» эксплуатировала газопровод на Метельном месторождении в ЯНАО, не имея на то разрешения. Об этом сообщили представители окружной прокуратуры, выявившей нарушение в ходе проведенной проверки. «Предприятие на Метельном месторождении построило газопровод от площадки поисковой скважины до узла учета газа. При этом фактическая эксплуатация трубопровода осуществлялась без разрешения», — уточнили в ведомстве. Природоохранный прокурор обязал компанию получить разрешение, направив иск в суд. Требования удовлетворены, предприятие получило необходимую документацию. Ранее URA.RU сообщало, что на нефтепроводах ЯНАО найдено более сотни серьезных нарушений. Так, АО «Транснефть — Сибирь» в Пуровском и Тазовском районах не ликвидировало стихийные свалки производственных отходов, не следило за состоянием объектов и фальсифицировало данные в отчетах.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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