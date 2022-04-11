Подростки украли машину у соседа, и поехали к бабушке (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Двое подростков (15 и 13 лет) подозреваются в угоне иномарки в селе Викулово (Тюменская область). Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УГИБДД по региону. Дети взяли машину, чтобы доехать до бабушки.

«Подростки подозреваются в угоне автомобиля „Рено Логан“ в селе Викулово. Машина была замечена сотрудниками ГИБДД на 63-м километре автодороги Ишим-Викулово. Водитель не подчинился требованию об остановке. Автомобиль задержали в селе Прокруткино Ишимского района. За рулем находился 15-летний подросток. В салоне вместе с ним был 13-летний школьник», — рассказали URA.RU в пресс-службе УГИБДД по региону.

Как рассказал несовершеннолетний водитель, вместе с другом они проникли на территорию соседского дома. Ключи от машины были в замке зажигания, поэтому дети просто завели авто и уехали. Направлялись они в Ишим, к бабушке.

Ранее URA.RU писало, что в Тюмени произошла смертельная авария с машиной, полной несовершеннолетних. «Жигули» врезались в столб: 17-летний водитель скончался в больнице, его 14-летний пассажир — на месте ДТП. Момент катастрофы попал на камеры видеонаблюдения.