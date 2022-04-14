14 апреля 2022

В выходные в ЯНАО резко похолодает

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Городские картинки. Пермь, гололед, тротуар в снегу
В воскресенье ожидается -15 градусов Фото:

Выходные в ЯНАО ожидаются прохладными. Как сообщают синоптики Обь-Иртшского УГМС, в воскресенье в столбики термометров опустятся до -15 градусов.

В субботу днем, 16 апреля, на Ямале будет облачно с прояснениями и +2 градуса. Местами потеплеет до +12 и пройдет умеренный дождь. Порывы ветра достигнут 17 метров в секунду. Однако ночью температура сменится на минусовую — местами ожидается похолодание до -10 градусов.

В воскресенье днем, 17 апреля, ожидается -10 градусов и северо-восточный ветер порывами до 15 метров в секунду. Ночью похолодает до -15, пройдут небольшие осадки.

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Выходные в ЯНАО ожидаются прохладными. Как сообщают синоптики Обь-Иртшского УГМС, в воскресенье в столбики термометров опустятся до -15 градусов. В субботу днем, 16 апреля, на Ямале будет облачно с прояснениями и +2 градуса. Местами потеплеет до +12 и пройдет умеренный дождь. Порывы ветра достигнут 17 метров в секунду. Однако ночью температура сменится на минусовую — местами ожидается похолодание до -10 градусов. В воскресенье днем, 17 апреля, ожидается -10 градусов и северо-восточный ветер порывами до 15 метров в секунду. Ночью похолодает до -15, пройдут небольшие осадки.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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