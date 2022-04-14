В выходные в ЯНАО резко похолодает

В воскресенье ожидается -15 градусов Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Выходные в ЯНАО ожидаются прохладными. Как сообщают синоптики Обь-Иртшского УГМС, в воскресенье в столбики термометров опустятся до -15 градусов.

В субботу днем, 16 апреля, на Ямале будет облачно с прояснениями и +2 градуса. Местами потеплеет до +12 и пройдет умеренный дождь. Порывы ветра достигнут 17 метров в секунду. Однако ночью температура сменится на минусовую — местами ожидается похолодание до -10 градусов.

В воскресенье днем, 17 апреля, ожидается -10 градусов и северо-восточный ветер порывами до 15 метров в секунду. Ночью похолодает до -15, пройдут небольшие осадки.