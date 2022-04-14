Власти раскрыли, где в Тюмени пожарить шашлыки, не боясь штрафов. Карта

15 апреля 2022 в 17:47 Размер текста - 17 +

В специальных зонах можно готовить на огне и не опасаться штрафов Фото: Денис Моргунов © URA.RU В период особого противопожарного режима пожарить шашлыки и не получить штраф в Тюмени можно в Гилевской роще и еще в 14 специально оборудованных зонах. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе мэрии. «С 15 апреля в Тюменской области введен особый противопожарный режим. На период его действия гражданам, в числе прочего, запрещается приготовление пищи на открытом огне и углях. А с 16 апреля по 5 мая установлен запрет на посещение лесов. Исключением стала Гилевская роща и специально отведенные места отдыха», — рассказали URA.RU в мэрии Тюмени. В городе оборудовано 14 бесплатных зон с беседками и мангалами. Ознакомиться с адресами можно на карте ниже. Ранее URA.RU писало, что за нарушение ограничений в период особого противопожарного режима тюменцы могут получить штрафы. Список запретов и суммы, которыми карается их несоблюдение, можно найти в нашей памятке. Тюмень Карта Тюмени с улицами и номерами домов онлайн — Яндекс Карты Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на тюменский telegram-канал «Темы Тюмени» .

В период особого противопожарного режима пожарить шашлыки и не получить штраф в Тюмени можно в Гилевской роще и еще в 14 специально оборудованных зонах. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе мэрии. «С 15 апреля в Тюменской области введен особый противопожарный режим. На период его действия гражданам, в числе прочего, запрещается приготовление пищи на открытом огне и углях. А с 16 апреля по 5 мая установлен запрет на посещение лесов. Исключением стала Гилевская роща и специально отведенные места отдыха», — рассказали URA.RU в мэрии Тюмени. В городе оборудовано 14 бесплатных зон с беседками и мангалами. Ознакомиться с адресами можно на карте ниже. Ранее URA.RU писало, что за нарушение ограничений в период особого противопожарного режима тюменцы могут получить штрафы. Список запретов и суммы, которыми карается их несоблюдение, можно найти в нашей памятке.