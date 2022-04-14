В период особого противопожарного режима пожарить шашлыки и не получить штраф в Тюмени можно в Гилевской роще и еще в 14 специально оборудованных зонах. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе мэрии.
«С 15 апреля в Тюменской области введен особый противопожарный режим. На период его действия гражданам, в числе прочего, запрещается приготовление пищи на открытом огне и углях. А с 16 апреля по 5 мая установлен запрет на посещение лесов. Исключением стала Гилевская роща и специально отведенные места отдыха», — рассказали URA.RU в мэрии Тюмени.
В городе оборудовано 14 бесплатных зон с беседками и мангалами. Ознакомиться с адресами можно на карте ниже.
Ранее URA.RU писало, что за нарушение ограничений в период особого противопожарного режима тюменцы могут получить штрафы. Список запретов и суммы, которыми карается их несоблюдение, можно найти в нашей памятке.
В период особого противопожарного режима пожарить шашлыки и не получить штраф в Тюмени можно в Гилевской роще и еще в 14 специально оборудованных зонах. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе мэрии. «С 15 апреля в Тюменской области введен особый противопожарный режим. На период его действия гражданам, в числе прочего, запрещается приготовление пищи на открытом огне и углях. А с 16 апреля по 5 мая установлен запрет на посещение лесов. Исключением стала Гилевская роща и специально отведенные места отдыха», — рассказали URA.RU в мэрии Тюмени. В городе оборудовано 14 бесплатных зон с беседками и мангалами. Ознакомиться с адресами можно на карте ниже. Ранее URA.RU писало, что за нарушение ограничений в период особого противопожарного режима тюменцы могут получить штрафы. Список запретов и суммы, которыми карается их несоблюдение, можно найти в нашей памятке.