МО показало видео удара с вертолета по технике ВСУ

17 апреля 2022 в 18:42 Размер текста - 17 +

Появилось видео, как с российских вертолетов Ми-28Н («Ночной охотник») уничтожают технику Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает Минобороны РФ. «Ми-28 обнаружил украинский зенитный ракетный комплекс. Уйдя от выпущенной ракеты, вертолет нанес ракетный удар, уничтожив ЗРК и замаскированные позиции украинских войск», — говорится в сообщении, которое приводит «Ридус». После операции «Ночные охотники» вернулись в место дислокации. По информации ведомства, за последние сутки российская авиация на Украине поразила десятки целей, шесть складов оружия и 40 позиций, где находились украинская армия и военная техника. Кроме того, Минобороны сообщало, что 16 апреля российские средства ПВО сбили украинский военно-транспортный самолет, который доставлял партию западного вооружения на Украину. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. По словам российского лидера, основная цель на этой территории — это демилитаризация и денацификация. В приоритет российской армии входит также защита Донецкой и Луганской народных республик от обстрелов украинской армии. В задачи входит поражение объектов военной инфраструктуры, техники, вооружения ВСУ и нацбатов высокоточными средствами.