Войска РФ обстреляли «Азовсталь» необычными снарядами. «Задачи кого-либо уничтожить нет»

17 апреля 2022 в 06:09 Размер текста - 17 +

ВС РФ призвали сдаваться националистов на «Азовстали» с помощью агитационных снарядов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские войска обстреляли агитационными снарядами металлургический комбинат «Азовсталь» в Мариуполе, на котором засели украинские националисты и иностранные наемники. Боеприпас содержит листовки, на которых содержится объяснение, как правильно сдаваться. Вооруженные силы РФ обстреляли «Азовсталь» агитационными снарядами, которые срабатывают в воздухе и доставляют на территорию завода листовки с призывом сдаваться для националистов, сообщает корреспондент «Известий» Семен Еремин. «Задачи кого-либо уничтожить [при обстреле] нет», — подчеркнул он. Ранее Минобороны РФ предложило сдаться украинским боевикам, закрытым на территории «Азовстали» в катастрофическом положении. При этом российская сторона гарантирует каждому сдавшемуся солдату сохранение жизни. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщал, что более тысячи морпехов ВСУ сдались в Мариуполе в плен. Ранее он заявил, что чеченские силовики взяли штурмом украинских националистов, засевших на заводе «Азовсталь» с помощью гранат. По его данным, российская армия освободила Мариуполь на 98%. Президент России Владимир Путин объявил спецоперацию на территории Украины 24 февраля. По его словам, приоритет российской армии — исключение напрасных жертв среди мирного населения, поражение объектов военной инфраструктуры, техники и вооружения ВСУ и нацбатов высокоточными средствами. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.

Российские войска обстреляли агитационными снарядами металлургический комбинат «Азовсталь» в Мариуполе, на котором засели украинские националисты и иностранные наемники. Боеприпас содержит листовки, на которых содержится объяснение, как правильно сдаваться. Вооруженные силы РФ обстреляли «Азовсталь» агитационными снарядами, которые срабатывают в воздухе и доставляют на территорию завода листовки с призывом сдаваться для националистов, сообщает корреспондент «Известий» Семен Еремин. «Задачи кого-либо уничтожить [при обстреле] нет», — подчеркнул он. Ранее Минобороны РФ предложило сдаться украинским боевикам, закрытым на территории «Азовстали» в катастрофическом положении. При этом российская сторона гарантирует каждому сдавшемуся солдату сохранение жизни. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщал, что более тысячи морпехов ВСУ сдались в Мариуполе в плен. Ранее он заявил, что чеченские силовики взяли штурмом украинских националистов, засевших на заводе «Азовсталь» с помощью гранат. По его данным, российская армия освободила Мариуполь на 98%. Президент России Владимир Путин объявил спецоперацию на территории Украины 24 февраля. По его словам, приоритет российской армии — исключение напрасных жертв среди мирного населения, поражение объектов военной инфраструктуры, техники и вооружения ВСУ и нацбатов высокоточными средствами.