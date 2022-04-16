Россия нанесла удар по Киеву

16 апреля 2022 в 12:47 Размер текста - 17 +

Российские военные ударили по бронетанковому заводу Фото: официальный сайт Министерство обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские военные нанесли удар по бронетанковому заводу в Киеве. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ. «Высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования уничтожены производственные корпуса бронетанкового завода в Киеве и цеха ремонта военной техники в Николаеве», — сообщили в Минобороны РФ. Авиация РФ за ночь поразила 67 районов, в которых был сосредоточен личный состав украинских военных и вооружение. Возле Изюма сбит украинский самолет Су-25. В ночь 15 апреля в разных частях Киева раздались мощные взрывы. В некоторых районах города пропало электричество. Ранее депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что после обстрелов украинскими войсками сел в Белгородской и Брянской областях настала пора ответного сокрушительного удара по центру управления в Киеве. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Как заявлял глава государства, основные ее цели — денацификация и демилитаризация, а также помощь республикам Донбасса. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.

Российские военные нанесли удар по бронетанковому заводу в Киеве. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ. «Высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования уничтожены производственные корпуса бронетанкового завода в Киеве и цеха ремонта военной техники в Николаеве», — сообщили в Минобороны РФ. Авиация РФ за ночь поразила 67 районов, в которых был сосредоточен личный состав украинских военных и вооружение. Возле Изюма сбит украинский самолет Су-25. В ночь 15 апреля в разных частях Киева раздались мощные взрывы. В некоторых районах города пропало электричество. Ранее депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что после обстрелов украинскими войсками сел в Белгородской и Брянской областях настала пора ответного сокрушительного удара по центру управления в Киеве. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Как заявлял глава государства, основные ее цели — денацификация и демилитаризация, а также помощь республикам Донбасса.