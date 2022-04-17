После прогулки в городе тюменка сняла с собаки 43 клеща. Фото

18 апреля 2022 в 12:27 Размер текста - 17 +

Тюменка сняла с собаки 43 клеща Фото: Виктор Хасаншин © URA.RU Жительница Тюмени, после утренней прогулки, сняла с домашнего любимца 43 клеща. Пост с фотографиями был опубликован в группе «ЧС Тюмень» социальной сети «ВКонтакте» «Наверное в это сложно поверить, но 43 штуки. Возможно, еще не всех нашла. Почему перестали обрабатывать? Весна настала, управляющая компания ЖК „Горизонт“ ау. В том году такая же беда была, но 43 за раз — это просто кошмар», — анонимно пишет автор поста. В комментариях тюменцы удивлены таким количеством снятых клещей. «Я за всю жизнь такого количества не видел, вы что там кувыркались в траве?» — интересуется пользователь Антон Носов. «Теперь город можно не обрабатывать, все клещи собраны», — пишет Оксана Устинова. Комментаторы стали делиться друг с другом названиями средств, которые можно дать животным перед прогулкой, чтобы избежать таких инцидентов в следующий раз, а также сообщили автору поста, что обрабатывать землю пока рано. «Так рано еще обрабатывать. Просохнуть все должно, а то эффекта не будет. А животных давно надо было обработать специальными средствами, только вы за них отвечаете, а не управляющие компании», — прокомментировала пользователь с ником Sveta Sveta. Фото: группа «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте» Фото: группа «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте» Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на тюменский telegram-канал «Темы Тюмени» .

Жительница Тюмени, после утренней прогулки, сняла с домашнего любимца 43 клеща. Пост с фотографиями был опубликован в группе «ЧС Тюмень» социальной сети «ВКонтакте» «Наверное в это сложно поверить, но 43 штуки. Возможно, еще не всех нашла. Почему перестали обрабатывать? Весна настала, управляющая компания ЖК „Горизонт“ ау. В том году такая же беда была, но 43 за раз — это просто кошмар», — анонимно пишет автор поста. В комментариях тюменцы удивлены таким количеством снятых клещей. «Я за всю жизнь такого количества не видел, вы что там кувыркались в траве?» — интересуется пользователь Антон Носов. «Теперь город можно не обрабатывать, все клещи собраны», — пишет Оксана Устинова. Комментаторы стали делиться друг с другом названиями средств, которые можно дать животным перед прогулкой, чтобы избежать таких инцидентов в следующий раз, а также сообщили автору поста, что обрабатывать землю пока рано. «Так рано еще обрабатывать. Просохнуть все должно, а то эффекта не будет. А животных давно надо было обработать специальными средствами, только вы за них отвечаете, а не управляющие компании», — прокомментировала пользователь с ником Sveta Sveta.