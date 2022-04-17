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В Тюменской области в пять раз сократилось число безработных

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт по теме Безработица. Екатеринбург, безработица, поиск работы, объявления, вакансии
В регионе насчитывается 4 тыс. зарегистрированных безработных Фото:

Число зарегистрированных безработных в Тюменской области за последний год сократилось в пять раз. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе правительства региона со ссылкой на слова директора областного департамента труда и занятости Александра Сидорова.

«Целевой показатель по восстановлению численности занятого населения достигнут на 100%. В течение прошлого года мероприятиями охвачено 19 тыс. человек (102,7% от планового значения). В результате, в регионе наблюдается значительное снижение численности зарегистрированных безработных за последний год (с 20 тысяч до четырех тысяч человек)», — сообщил чиновник.

Ранее губернатор Александр Моор заявлял, что в областном банке вакансий более 24,5 тыс. предложений: на одного незанятого тюменца приходится четыре вакансии. Высокий спрос сохраняется на работников строительной отрасли, сельского хозяйства, обрабатывающих производств, торговли и сферы услуг.

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Число зарегистрированных безработных в Тюменской области за последний год сократилось в пять раз. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе правительства региона со ссылкой на слова директора областного департамента труда и занятости Александра Сидорова. «Целевой показатель по восстановлению численности занятого населения достигнут на 100%. В течение прошлого года мероприятиями охвачено 19 тыс. человек (102,7% от планового значения). В результате, в регионе наблюдается значительное снижение численности зарегистрированных безработных за последний год (с 20 тысяч до четырех тысяч человек)», — сообщил чиновник. Ранее губернатор Александр Моор заявлял, что в областном банке вакансий более 24,5 тыс. предложений: на одного незанятого тюменца приходится четыре вакансии. Высокий спрос сохраняется на работников строительной отрасли, сельского хозяйства, обрабатывающих производств, торговли и сферы услуг.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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