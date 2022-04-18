Тюменские студенты смогут заработать более 100 тысяч рублей Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Тюменские студенты могут зарабатывать более 100 тысяч в месяц. Вакансии с такими зарплатами размещены на сайте по поиску работы и сотрудников HeadHunter.

«Агент по продаже новостроек от 95 тысяч рублей на руки. Инженер по наладке и испытаниям релейной защиты и автоматики от 75 до 130 тысяч рублей. Электромонтажник, монтажник от 57 000 до 90 000 рублей на руки. Преподаватель танцев от 20 000 до 100 000 рублей до вычета налогов. Специалист АФК (адаптивная физическая культура — прим. URA.RU), преподаватель по физической культуре зарплата от 50 000 рублей», — сказано в самых высокооплачиваемых вакансиях для студентов на сайте HeadHunter.

В вакансии на должность «Агент по продаже новостроек» соискателю обещают обучение за счет компании и возможность зарабатывать с первых дней. Вахтовый метод работы предполагает вакансия «Инженер по наладке и испытаниям релейной защиты и автоматики». Компания ищет для себя не просто сотрудника, а единомышленника, на которого сможет положиться. В объявлении о поиске электромонтажника также указан вахтовый метод работы по два месяца. Обещают карьерный рост и зарплату на руки два раза в месяц. В вакансии «Преподаватель танцев» указано, что кандидат должен быть активным, позитивным и передавать ученикам школы свою любовь к танцам. Иногородним преподавателям в первые месяцы работы компания предоставляет жилье. Для работы с детьми, у которых наблюдаются особенности в развитии, ищут специалиста АФК.

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