18 апреля 2022
16 апреля 2022

Депутат из ЯНАО хочет лишить авиакомпании части заработка

© Служба новостей «URA.RU»
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Комиссия ЦИК в Сабетте. Сабетта, соколова ирина, салон самолета, перелет
Выбор места в салоне — платная услуга, предоставляемая перевозчиками Фото:

Депутат Госдумы от ЯНАО Дмитрий Погорелый внес на рассмотрение парламентариев законопроект о праве бесплатного выбора места для отдельных категорий пассажиров. О внесении инициативы в парламент сообщила пресс-служба партии «Единая Россия» в официальном telegram-канале.

«Возможность бесплатного выбора места будет предоставлена при бронировании билетов для инвалидов и сопровождающих лиц, а также для детей в возрасте от двух до 12 лет», — сообщается в telegram-канале партии.

В случае положительного рассмотрения законопроекта, пассажиры с детьми от 2 до 12 лет, а также сопровождающие лиц с ограниченными возможностями получат приоритетное право на выбор мест в самолете без внесения дополнительной платы. Данная мера не касается ситуаций при покупке билетов в аэропорту, а также в день вылета.

Ранее URA.RU рассказывало о ситуации, когда Дмитрий Погорелый выступил за сохранение льготного проезда для ямальцев на паромы в Приобье. Тогда власти ЯНАО попытались отменить льготы, так как посчитали, что новая дорога Салехард—Надым станет заменой водному пути при сообщении с большой землей.

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Депутат Госдумы от ЯНАО Дмитрий Погорелый внес на рассмотрение парламентариев законопроект о праве бесплатного выбора места для отдельных категорий пассажиров. О внесении инициативы в парламент сообщила пресс-служба партии «Единая Россия» в официальном telegram-канале. «Возможность бесплатного выбора места будет предоставлена при бронировании билетов для инвалидов и сопровождающих лиц, а также для детей в возрасте от двух до 12 лет», — сообщается в telegram-канале партии. В случае положительного рассмотрения законопроекта, пассажиры с детьми от 2 до 12 лет, а также сопровождающие лиц с ограниченными возможностями получат приоритетное право на выбор мест в самолете без внесения дополнительной платы. Данная мера не касается ситуаций при покупке билетов в аэропорту, а также в день вылета. Ранее URA.RU рассказывало о ситуации, когда Дмитрий Погорелый выступил за сохранение льготного проезда для ямальцев на паромы в Приобье. Тогда власти ЯНАО попытались отменить льготы, так как посчитали, что новая дорога Салехард—Надым станет заменой водному пути при сообщении с большой землей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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