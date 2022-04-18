Депутат из ЯНАО хочет лишить авиакомпании части заработка

Выбор места в салоне — платная услуга, предоставляемая перевозчиками Фото: Андрей Гусельников © URA.RU

Депутат Госдумы от ЯНАО Дмитрий Погорелый внес на рассмотрение парламентариев законопроект о праве бесплатного выбора места для отдельных категорий пассажиров. О внесении инициативы в парламент сообщила пресс-служба партии «Единая Россия» в официальном telegram-канале.

«Возможность бесплатного выбора места будет предоставлена при бронировании билетов для инвалидов и сопровождающих лиц, а также для детей в возрасте от двух до 12 лет», — сообщается в telegram-канале партии.

В случае положительного рассмотрения законопроекта, пассажиры с детьми от 2 до 12 лет, а также сопровождающие лиц с ограниченными возможностями получат приоритетное право на выбор мест в самолете без внесения дополнительной платы. Данная мера не касается ситуаций при покупке билетов в аэропорту, а также в день вылета.

Ранее URA.RU рассказывало о ситуации, когда Дмитрий Погорелый выступил за сохранение льготного проезда для ямальцев на паромы в Приобье. Тогда власти ЯНАО попытались отменить льготы, так как посчитали, что новая дорога Салехард—Надым станет заменой водному пути при сообщении с большой землей.