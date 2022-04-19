19 апреля 2022
18 апреля 2022

В центре Тюмени отключили светофоры на пяти перекрестках

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Екатеринбурга, регулировщик дорожного движения, гибдд, дпс, дорожно-патрульная служба
На двух ключевых перекрестках работают регулировщики Фото:

В центре Тюмени 20 апреля до 15:00 не будут работать светофоры на пяти перекрестках. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе областного управления ГИБДД.

«Пять светофоров отключены в центре города до 15 часов на перекрестках улиц.: Первомайской — Водопроводной, Первомайской — Осипенко, Комсомольской — Водопроводной, Комсомольской — Орджоникидзе, Первомайской — Советской», — сообщили в ведомстве. При этом на перекрестках ул. Комсомольской — ул. Водопроводной и ул. Первомайской — ул. Советской работают регулировщики.

По информации мэрии Тюмени, отключение объектов плановое. «Причина — работа на сетях электроснабжения», — добавили там.

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В центре Тюмени 20 апреля до 15:00 не будут работать светофоры на пяти перекрестках. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе областного управления ГИБДД. «Пять светофоров отключены в центре города до 15 часов на перекрестках улиц.: Первомайской — Водопроводной, Первомайской — Осипенко, Комсомольской — Водопроводной, Комсомольской — Орджоникидзе, Первомайской — Советской», — сообщили в ведомстве. При этом на перекрестках ул. Комсомольской — ул. Водопроводной и ул. Первомайской — ул. Советской работают регулировщики. По информации мэрии Тюмени, отключение объектов плановое. «Причина — работа на сетях электроснабжения», — добавили там.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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