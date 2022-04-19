В центре Тюмени отключили светофоры на пяти перекрестках

В центре Тюмени 20 апреля до 15:00 не будут работать светофоры на пяти перекрестках. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе областного управления ГИБДД.
«Пять светофоров отключены в центре города до 15 часов на перекрестках улиц.: Первомайской — Водопроводной, Первомайской — Осипенко, Комсомольской — Водопроводной, Комсомольской — Орджоникидзе, Первомайской — Советской», — сообщили в ведомстве. При этом на перекрестках ул. Комсомольской — ул. Водопроводной и ул. Первомайской — ул. Советской работают регулировщики.
По информации мэрии Тюмени, отключение объектов плановое. «Причина — работа на сетях электроснабжения», — добавили там.
В центре Тюмени 20 апреля до 15:00 не будут работать светофоры на пяти перекрестках. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе областного управления ГИБДД. «Пять светофоров отключены в центре города до 15 часов на перекрестках улиц.: Первомайской — Водопроводной, Первомайской — Осипенко, Комсомольской — Водопроводной, Комсомольской — Орджоникидзе, Первомайской — Советской», — сообщили в ведомстве. При этом на перекрестках ул. Комсомольской — ул. Водопроводной и ул. Первомайской — ул. Советской работают регулировщики. По информации мэрии Тюмени, отключение объектов плановое. «Причина — работа на сетях электроснабжения», — добавили там.