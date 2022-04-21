Врачи ЯНАО нашли у жительницы ранее удаленный орган

На КТ в Лабытнанги жители обнаруживают органы, которые у них удалили Фото: Анна Майорова © URA.RU

Врачи Лабытнангской городской больницы (ЯНАО) на компьютерной томографии обнаружили у жительницы орган, который ей удалили 9 лет назад московские врачи. Об этом она сообщила в соцсети «ВКонтакте».

«Хотелось бы в очередной раз поднять тему „высококлассной“ работы нашей поликлиники. В 2013 году мне была проведена операция по удалению надпочечника. Прошло 9 лет. Проходя недавно КТ брюшной полости, с удивлением узнала, что оказывается он у меня чудным образом снова появился, на что исполняющая обязанности Негановой, мне сообщила: „Ну что вы хотите, по истечению лет, он у вас заново вырос“», — написала Оксана Налисник в ямальских соцсетях.

Женщина добавила, что просила отправить ее на обследование, но этого не произошло. На пост горожанки отозвались другие жители, которые столкнулись с похожей проблемой. «Знакомая ситуация. Мне в Лабытнанги на УЗИ так же нашли то, что удалили, полное описания в миллиметрах сделали. Причем я УЗИ даже не смотрела, поехала к врачу, который меня оперировал, тот с глазами по пять рублей вызвал еще врачей и там понеслось», — добавила Татьяна Николаевна.

В горбольнице женщине порекомендовали обратиться к лечащему врачу, чтобы организовать врачебную комиссию. Также департамент образования отреагировал на жалобу. «Для того, чтобы мы могли провести проверку по факту Вашего обращения и принять меры, если факты, указанные в сообщении подтвердятся, просим вас направить обращение через электронную приемную департамента», — ответили в ведомстве.

Ранее URA.RU сообщало, что врачи Ноябрьской горбольницы по ошибке вырезали пациенту здоровую почку. После этого у мужчины начались серьезные проблемы со здоровьем — он заработал лейкоцитоз, флегмону, свищ, сепсис.

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