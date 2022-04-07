07 апреля 2022

Тюменские власти снизили ставки по кредитам для бизнеса

© Служба новостей «URA.RU»
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Тюменский бизнес может получить деньги под 4% годовых Фото:

В Тюменской области ставки по кредитам для бизнеса частично снижены до 4% годовых. Об этом в своем telegram-канале сообщил губернатор Александр Моор.

«В Тюменской области на протяжении многих лет действуют механизмы финансовой господдержки предприятий. В сегодняшней обстановке они усовершенствованы. Снижены ставки по всем программам поддержки Инвестиционного агентства Тюменской области и регионального фонда микрофинансирования. Их диапазон — от 4 до 12% годовых», — написал глава региона.

Кроме того, по информации Моора, банки выдали тюменским малым и средним предприятиям 1 млрд 897 млн рублей кредитов под субсидируемые ставки в 13,5—15%. «Еще на 1,5 млрд рублей собраны заявки тюменских предпринимателей на льготные программы кредитования», — добавил чиновник.

Ранее URA.RU писало, что ЦБ РФ с 11 апреля понижает ключевую ставку до 17%. С конца февраля она составляла 20%.

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В Тюменской области ставки по кредитам для бизнеса частично снижены до 4% годовых. Об этом в своем telegram-канале сообщил губернатор Александр Моор. «В Тюменской области на протяжении многих лет действуют механизмы финансовой господдержки предприятий. В сегодняшней обстановке они усовершенствованы. Снижены ставки по всем программам поддержки Инвестиционного агентства Тюменской области и регионального фонда микрофинансирования. Их диапазон — от 4 до 12% годовых», — написал глава региона. Кроме того, по информации Моора, банки выдали тюменским малым и средним предприятиям 1 млрд 897 млн рублей кредитов под субсидируемые ставки в 13,5—15%. «Еще на 1,5 млрд рублей собраны заявки тюменских предпринимателей на льготные программы кредитования», — добавил чиновник. Ранее URA.RU писало, что ЦБ РФ с 11 апреля понижает ключевую ставку до 17%. С конца февраля она составляла 20%.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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