Раненному военнослужащему с одеждой помогло ателье из Кургана Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Курганское ателье сшило для раненного во время спецоперации на Украине военнослужащего специальную одежду. Об этом сообщили в реготделении «Опора России».

«Мама раненого бойца по имени Роман обратилась с просьбой помочь со спецодеждой для ее сына. Он сейчас находится в Москве на лечении, ему установлен аппарат внешней фиксации. Сотрудники ателье в течении часа подготовили для Романа специальные брюки с расширением штанины и чехол с закрытой стопой и подошвой из резины», — рассказала председатель комитета по развитию социального предпринимательства Курганского реготделения «Опора Россия», директор ателье Евгения Московенкова в группе реготделения во «Вконтакте».

Ателье специализируется на пошиве чехлов и одежды для пациентов на аппараты внешней фиксации. По словам руководителя ателье, заказ нужно было выполнить срочно и без работы с пациентом. Мама военнослужащего выразила ателье слова признательности.

Курганское ателье изготовило специальную одежду для раненного на Украине военнослужащего фото: Курганское региональное отделение «Опора России»