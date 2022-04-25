Курганские стоматологии рассказали, как сдерживают рост цен

26 апреля 2022 в 15:45 Размер текста - 17 +

В курганской стоматологии закупили расходные материалы в пять раз дороже, но услуги не подорожали Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Курганские стоматологии не спешат поднимать цены на услуги. Несмотря на то, что многим из-за санкций пришлось закупать расходные материалы для лечения зубов до пяти раз дороже. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в нескольких платных клиниках. «Заранее все закупили. Уже тогда было все очень дорого. Расходные материалы импортные: немецкие, швейцарские и американские. Были вынуждены покупать в пять раз дороже. При этом на услуги цен поднимать не стали, только на некоторые компоненты для лечения зубов: анестетик, шовный, слепочный и световой материалы. Наверное, скоро будем работать в ноль», — рассказали в одной из стоматологий. Еще в одной стоматологической клинике рассказали, что долгое время пытались сдерживать цены, но в итоге все же подняли стоимость услуг. «Какое-то время мы удерживали цены, но работать в минус мы тоже не можем. Расходные материалы закупали в два-три раза дороже, поэтому незначительно подняли стоимость на лечение зубов. Если раньше поставить пломбу стоило 3 500 рублей, то сейчас стоит 4 000 рублей. Также на 30% подняли цену на протезирование», — сказали в стоматологии. Такая же ситуация наблюдается еще в одной из частных клиник. Там также пошли на увеличение стоимости услуг из-за дорогих компонентов. Теперь в стоматологии опасаются, что могут растерять клиентов. «Раньше звонили и спрашивали к какому доктору можно записаться, а сейчас первым делом спрашивают сколько стоит. У людей нет денег, сидят на минималках. Но нам все же пришлось поднять цены. Лечение пломбы теперь дороже на 500 рублей. На удаление зубов цен пока не поднимали», — сообщили в клинике. Товары и оборудование в России начали дорожать из-за санкционного давления со стороны Запада, которое, по словам властей РФ, продолжается с начала «нулевых» и обострилось в последние месяцы. Президент России Владимир Путин отмечал, что цель санкций — «отмена России, запрет ее культуры, табу на правду об истории российского государства и его роли в важнейших мировых событиях». Новые санкции стали вводиться после начала российской спецоперации на Украине. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на курганский telegram-канал «Курганистан» .

Курганские стоматологии не спешат поднимать цены на услуги. Несмотря на то, что многим из-за санкций пришлось закупать расходные материалы для лечения зубов до пяти раз дороже. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в нескольких платных клиниках. «Заранее все закупили. Уже тогда было все очень дорого. Расходные материалы импортные: немецкие, швейцарские и американские. Были вынуждены покупать в пять раз дороже. При этом на услуги цен поднимать не стали, только на некоторые компоненты для лечения зубов: анестетик, шовный, слепочный и световой материалы. Наверное, скоро будем работать в ноль», — рассказали в одной из стоматологий. Еще в одной стоматологической клинике рассказали, что долгое время пытались сдерживать цены, но в итоге все же подняли стоимость услуг. «Какое-то время мы удерживали цены, но работать в минус мы тоже не можем. Расходные материалы закупали в два-три раза дороже, поэтому незначительно подняли стоимость на лечение зубов. Если раньше поставить пломбу стоило 3 500 рублей, то сейчас стоит 4 000 рублей. Также на 30% подняли цену на протезирование», — сказали в стоматологии. Такая же ситуация наблюдается еще в одной из частных клиник. Там также пошли на увеличение стоимости услуг из-за дорогих компонентов. Теперь в стоматологии опасаются, что могут растерять клиентов. «Раньше звонили и спрашивали к какому доктору можно записаться, а сейчас первым делом спрашивают сколько стоит. У людей нет денег, сидят на минималках. Но нам все же пришлось поднять цены. Лечение пломбы теперь дороже на 500 рублей. На удаление зубов цен пока не поднимали», — сообщили в клинике. Товары и оборудование в России начали дорожать из-за санкционного давления со стороны Запада, которое, по словам властей РФ, продолжается с начала «нулевых» и обострилось в последние месяцы. Президент России Владимир Путин отмечал, что цель санкций — «отмена России, запрет ее культуры, табу на правду об истории российского государства и его роли в важнейших мировых событиях». Новые санкции стали вводиться после начала российской спецоперации на Украине.