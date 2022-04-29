Роспотребнадзор проверил воздух после взрыва на курганском заводе

В Кургане Роспотребнадзор проверил воздух после взрыва на заводе Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Взятые региональным Роспотребнадзором 29 апреля возле жилых домов в Кургане пробы воздуха после происшествия на комбинате «Синтез» находятся в нормативных пределах. Об этом курганское ведомство сообщило на своем сайте.

«В соответствии с протоколами лабораторных исследований, предоставленных санитарно-гигиенической лабораторией ФБУЗ „Центр гигиены и эпидемиологии в Курганской области“, результаты проб атмосферного воздуха в зоне жилой застройки в районе комбината „Синтез“ соответствуют гигиеническим нормативам», — говорится в докладе по итогам проверки. Специалисты сообщили, что исследования «были проведены по 12 показателям: хлор, ацетон, метанол, бензол, толуол, этилбензол, П-ксилол, О-ксилол, хлорбензол, стирол, фенол».

Ранее специалисты Роспотребнадзора сообщили, что выехали к заводу для проведения лабораторных исследований. Оперативный выезд состоялся «в связи с происшествием, произошедшем на третьем этаже трехэтажного здания производственного цеха №4, расположенном на комбинате „Синтез“».

Ранее URA.RU писало, что на заводе «Синтез» в четвертом цехе был взрыв. Инцидент произошел в конце рабочего дня, пострадал один сотрудник. В настоящее время за его здоровье борются врачи. Областное СУ СК возбудило уголовное дело по факту травмирования сотрудника. Прокуратура региона также организовала проверку.