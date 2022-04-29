29 апреля 2022
28 апреля 2022

Тюменцам вернут любимое развлечение спустя три года

© Служба новостей «URA.RU»
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Сплав на сапбордах. Тюмень, вода, лето, отдых на воде, судоходство, корабль, река, речной трамвай, активный отдых, теплоход, туризм, сапбординг, сапборд
Двухчасовые круизы запустят в конце мая Фото:

В Тюмени спустя три года возобновят двухчасовые круизы по Туре. Теперь речные прогулки будут проводиться в новом формате. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Тюменской судоходной компании.

«На этих рейсах будет работать диджей, такого формата у нас еще не было. Прогулки будут вечерние и рассчитаны на молодую и взрослую публику, которая хочет приятно провести время с качественным звуком и в современном стиле», — рассказали в пресс-службе организации. Двухчасовые прогулки начнутся в конце мая.

Ранее URA.RU писало, что для москвичей возобновят чартерные рейсы в Тюмень. В новую программу туров включили посещение горячих источников и экскурсию по Тобольску.

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В Тюмени спустя три года возобновят двухчасовые круизы по Туре. Теперь речные прогулки будут проводиться в новом формате. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Тюменской судоходной компании. «На этих рейсах будет работать диджей, такого формата у нас еще не было. Прогулки будут вечерние и рассчитаны на молодую и взрослую публику, которая хочет приятно провести время с качественным звуком и в современном стиле», — рассказали в пресс-службе организации. Двухчасовые прогулки начнутся в конце мая. Ранее URA.RU писало, что для москвичей возобновят чартерные рейсы в Тюмень. В новую программу туров включили посещение горячих источников и экскурсию по Тобольску.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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