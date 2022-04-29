Тюменцам вернут любимое развлечение спустя три года

Двухчасовые круизы запустят в конце мая Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Тюмени спустя три года возобновят двухчасовые круизы по Туре. Теперь речные прогулки будут проводиться в новом формате. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Тюменской судоходной компании.

«На этих рейсах будет работать диджей, такого формата у нас еще не было. Прогулки будут вечерние и рассчитаны на молодую и взрослую публику, которая хочет приятно провести время с качественным звуком и в современном стиле», — рассказали в пресс-службе организации. Двухчасовые прогулки начнутся в конце мая.

Ранее URA.RU писало, что для москвичей возобновят чартерные рейсы в Тюмень. В новую программу туров включили посещение горячих источников и экскурсию по Тобольску.