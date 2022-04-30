Большая часть багажа осталась в аэропорту Тобольска Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Большая часть пассажиров рейса Тобольск — Санкт-Петербург после полета оказалась без багажа. На самолет погрузили только 12 чемоданов. Владельцам остальных придется ждать свои чемоданы неизвестное время. Об этом сообщили пассажиры в социальных сетях.

«Практически весь багаж остался в аэропорту Тобольска. Погрузили только 12 чемоданов, 12 отправили через Новосибирск, остальные чемоданы так и остались в Тобольске. Была полная посадка, якобы был перегруз.» У многих пассажиров в чемоданах были вещи и предметы первой необходимости», — сообщают слова пассажиров в группе »[ТТ] Типичный Тобольск! [official page]» в социальной сети «ВКонтакте».

По этому инциденту начала проверку Санкт-Петербургская транспортная прокуратура. По предварительным данным, причиной оставления багажа является перегруз самолета. Сейчас проводится проверка соблюдения прав пассажиров.

Ранее URA.RU сообщало, что рейсы из Тобольска в Санкт-Петербург начнутся с 28 марта. Полеты будут осуществляться трижды в неделю, а проводить их собралась авиакомпания «Россия».