Большая часть пассажиров рейса Тобольск — Санкт-Петербург после полета оказалась без багажа. На самолет погрузили только 12 чемоданов. Владельцам остальных придется ждать свои чемоданы неизвестное время. Об этом сообщили пассажиры в социальных сетях.
«Практически весь багаж остался в аэропорту Тобольска. Погрузили только 12 чемоданов, 12 отправили через Новосибирск, остальные чемоданы так и остались в Тобольске. Была полная посадка, якобы был перегруз.» У многих пассажиров в чемоданах были вещи и предметы первой необходимости», — сообщают слова пассажиров в группе »[ТТ] Типичный Тобольск! [official page]» в социальной сети «ВКонтакте».
По этому инциденту начала проверку Санкт-Петербургская транспортная прокуратура. По предварительным данным, причиной оставления багажа является перегруз самолета. Сейчас проводится проверка соблюдения прав пассажиров.
Будьте в курсе всех важных событий даже в праздничные дни, подписывайтесь на телеграм-канал «Темы Тюмени».
Большая часть пассажиров рейса Тобольск — Санкт-Петербург после полета оказалась без багажа. На самолет погрузили только 12 чемоданов. Владельцам остальных придется ждать свои чемоданы неизвестное время. Об этом сообщили пассажиры в социальных сетях. «Практически весь багаж остался в аэропорту Тобольска. Погрузили только 12 чемоданов, 12 отправили через Новосибирск, остальные чемоданы так и остались в Тобольске. Была полная посадка, якобы был перегруз.» У многих пассажиров в чемоданах были вещи и предметы первой необходимости», — сообщают слова пассажиров в группе »[ТТ] Типичный Тобольск! [official page]» в социальной сети «ВКонтакте». По этому инциденту начала проверку Санкт-Петербургская транспортная прокуратура. По предварительным данным, причиной оставления багажа является перегруз самолета. Сейчас проводится проверка соблюдения прав пассажиров. Ранее URA.RU сообщало, что рейсы из Тобольска в Санкт-Петербург начнутся с 28 марта. Полеты будут осуществляться трижды в неделю, а проводить их собралась авиакомпания «Россия».