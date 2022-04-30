Тюменцы рискуют остаться без важной льготы

Тюменским инвалидам придется лично продлевать свой статус Фото: Анна Майорова © URA.RU

Упрощенный порядок продления инвалидности отменят в начале июля. Из-за этого тюменские инвалиды лишатся автоматического продления своего статуса. С 2 июля им будет необходимо лично обращаться в медицинские организации. Об этом сообщили в пресс-службе главного бюро медико-социальной экспертизы (МСЭ) по Тюменской области.

«Если в Справке об инвалидности срок переосвидетельствования указан 2 июля 2022 года и позже, то автоматическое продление инвалидности данным гражданам проводиться уже не будет. Им необходимо получить направление на проведение МСЭ в медицинской организации (поликлинике)», — сообщила пресс-служба. Также они уточнили, что важно своевременно обратиться с заявлением, иначе из-за пропуска срока переосвидетельствования можно на этот период лишиться льгот, пособий и денежных выплат.

До этого упрощенный порядок неоднократно продлевали. В последний раз срок его действия продлили с 1 марта 2022 года до 1 июля 2022 года.

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