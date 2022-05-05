Власти ЯНАО рассказали, как пройдет День Победы в регионе

В День Победы в ЯНАО проведут больше 1,5 тысяч мероприятий Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

К годовщине победы в Великой Отечественной войне для ямальцев запланировано более полутора тысяч мероприятий, которые пройдут во всех муниципалитетах округа. Об этом сообщается на сайте департамента культуры региона.

«Ямал отмечает 77-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне. По случаю праздника запланировано свыше 1500 различных мероприятий: выставки, концерты, встречи с молодежью и творческие мастерские, гражданско-патриотические акции, шествия. Информацию обо всех мероприятиях можно найти на порталах „Культура.РФ“, „КультураЯмала.РФ“ и на сайтах учреждений», — говорится в сообщении департамента.

Отмечается, что также в очном формате пройдет акция «Бессмертный полк». В Лабытнанги и Надыме станцуют «Вальс Победы». На протяжении всех праздничных выходных в кинотеатрах покажут два новых отечественных фильма про войну. Также в городах Ямала пройдут автопробеги, а музеи подготовили тематические выставки.