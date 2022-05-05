Кусок кровли детсада снесло и отбросило на детскую площадку (архивное фото) Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

Часть кровли детского сада в поселке Московский (Тюменская область) сорвало сильным ветром. Об этом жители сообщили в социальной сети «ВКонтакте».

«Поселок Московский, самый лучший в Тюменском районе по отчетам чиновников. У детского сада сорвало часть кровли. Очень надеемся, что в региональном бюджете найдутся средства на капитальный ремонт. Хотя бы в следующем году», — такой пост появился в группе «Столичный | Тюменский район» в социальной сети «ВКонтакте». На фото, приложенном к записи, видно, что с крыши учреждения слетела часть кровли. Обломки упали на территорию детской площадки.

Происшествие прокомментировали в администрации Тюменского района. «Капитальный ремонт будет возможен, когда в поселке появится здание нового детского сада. Локальный ремонт разрушений от сильного ветра будет проведен в ближайшее время. Смета составляется, подрядчик определен», — отметили власти в комментариях к посту.

Ранее URA.RU писало, что 5 и 6 мая в Тюменской области бушует штормовой ветер. Порывы достигают 25 метров в секунду.

Фото: социальные сети