04 мая 2022

Тюменцев предупредили о приближении сильного ветра с дождем

© Служба новостей «URA.RU»
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Дождливый день. Тюмень, пешеходный переход, непогода, люди с зонтами, дождь, человек с зонтом
6 мая в Тюмени ожидается резкое ухудшение погоды Фото:

6 мая в Тюмени ожидаются дождь и сильный ветер скоростью до 20 м/с. Об этом со ссылкой на Тюменский гидрометцентр сообщает официальный сайт городской администрации.

«Внимание, сильный ветер! Тюменский гидрометцентр предупреждает о сильном ветре 6 мая. По его прогнозу, завтра ожидается небольшой дождь, ветер юго-западный с переходом на северо-западный 15-20 м/с, днем порывы до 25 м/с, температура ночью +4…+6, днем похолодание, температура +6…+8», — указано на официальном сайте городской администрации.

Ранее URA.RU писало о том, что в ночь с 6 на 7 мая температура воздуха в Тюмени упадет с +10 до 0 градусов. При этом, 9 мая, по прогнозам синоптиков, воздух в городе прогреется до +21 градуса.

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6 мая в Тюмени ожидаются дождь и сильный ветер скоростью до 20 м/с. Об этом со ссылкой на Тюменский гидрометцентр сообщает официальный сайт городской администрации. «Внимание, сильный ветер! Тюменский гидрометцентр предупреждает о сильном ветре 6 мая. По его прогнозу, завтра ожидается небольшой дождь, ветер юго-западный с переходом на северо-западный 15-20 м/с, днем порывы до 25 м/с, температура ночью +4…+6, днем похолодание, температура +6…+8», — указано на официальном сайте городской администрации. Ранее URA.RU писало о том, что в ночь с 6 на 7 мая температура воздуха в Тюмени упадет с +10 до 0 градусов. При этом, 9 мая, по прогнозам синоптиков, воздух в городе прогреется до +21 градуса.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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