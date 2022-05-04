Тюменцев предупредили о приближении сильного ветра с дождем

6 мая в Тюмени ожидается резкое ухудшение погоды Фото: Денис Моргунов © URA.RU

6 мая в Тюмени ожидаются дождь и сильный ветер скоростью до 20 м/с. Об этом со ссылкой на Тюменский гидрометцентр сообщает официальный сайт городской администрации.

«Внимание, сильный ветер! Тюменский гидрометцентр предупреждает о сильном ветре 6 мая. По его прогнозу, завтра ожидается небольшой дождь, ветер юго-западный с переходом на северо-западный 15-20 м/с, днем порывы до 25 м/с, температура ночью +4…+6, днем похолодание, температура +6…+8», — указано на официальном сайте городской администрации.

Ранее URA.RU писало о том, что в ночь с 6 на 7 мая температура воздуха в Тюмени упадет с +10 до 0 градусов. При этом, 9 мая, по прогнозам синоптиков, воздух в городе прогреется до +21 градуса.