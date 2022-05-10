В Тобольске завершился отопительный сезон

Власти Тобольска объявили о завершении отопительного сезона Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Тобольске 7 мая завершился отопительный сезон. Информация об этом указана на официальном сайте городской администрации.

«В администрации города принято решение об окончании отопительного сезона. Соответственное распоряжение уже подписано. Датой окончания отопительного периода 2021—2022 годов на территории муниципального образования городской округ город Тобольск определено 11 мая 2022 года», — указано на официальном сайте администрации Тобольска.

Как ранее сообщало URA.RU, 5 мая отопительный сезон был завершен в Тюмени. По заявлению местных властей, решение об этом было принято после того, как в городе установилась теплая погода.