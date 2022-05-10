10 мая 2022
09 мая 2022
08 мая 2022

Власти района ЯНАО сокращают должности в департаменте

© Служба новостей «URA.RU»
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Комитет областной думы по социальной политике. Курган, депутат, чиновник, руки
Администрация Пуровского района проводит реорганизацию департамента Фото:
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Перестановки в мэриях и правительстве ЯНАО

Власти Пуровского района (ЯНАО) сокращают должности в департаменте имущественных и земельных отношений (ДИиЗО) и проводят масштабную реорганизацию ведомства. Как сообщает инсайдер URA.RU, это решение принял замглавы района Кирилл Скороходов.

«После прихода Кирилла Скороходова заместителем главы района, курирующим в том числе и ДИиЗО, им принято решение провести реорганизацию департамента с целью сокращения заработной платы работникам. 27 апреля вручены уведомления о сокращении должности», — сообщил инсайдер и предоставил документы, подтверждающие сокращение должностей.

При этом сотрудникам предложили работу в новых структурах. В администрацию района был направлен запрос с просьбой пояснить, для чего сокращаются должности в мэрии и происходит реорганизация. Там пообещали предоставить ответ позже.

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Власти Пуровского района (ЯНАО) сокращают должности в департаменте имущественных и земельных отношений (ДИиЗО) и проводят масштабную реорганизацию ведомства. Как сообщает инсайдер URA.RU, это решение принял замглавы района Кирилл Скороходов. «После прихода Кирилла Скороходова заместителем главы района, курирующим в том числе и ДИиЗО, им принято решение провести реорганизацию департамента с целью сокращения заработной платы работникам. 27 апреля вручены уведомления о сокращении должности», — сообщил инсайдер и предоставил документы, подтверждающие сокращение должностей. При этом сотрудникам предложили работу в новых структурах. В администрацию района был направлен запрос с просьбой пояснить, для чего сокращаются должности в мэрии и происходит реорганизация. Там пообещали предоставить ответ позже.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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