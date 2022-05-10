Власти района ЯНАО сокращают должности в департаменте

Администрация Пуровского района проводит реорганизацию департамента Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Перестановки в мэриях и правительстве ЯНАО

Власти Пуровского района (ЯНАО) сокращают должности в департаменте имущественных и земельных отношений (ДИиЗО) и проводят масштабную реорганизацию ведомства. Как сообщает инсайдер URA.RU, это решение принял замглавы района Кирилл Скороходов.

«После прихода Кирилла Скороходова заместителем главы района, курирующим в том числе и ДИиЗО, им принято решение провести реорганизацию департамента с целью сокращения заработной платы работникам. 27 апреля вручены уведомления о сокращении должности», — сообщил инсайдер и предоставил документы, подтверждающие сокращение должностей.

При этом сотрудникам предложили работу в новых структурах. В администрацию района был направлен запрос с просьбой пояснить, для чего сокращаются должности в мэрии и происходит реорганизация. Там пообещали предоставить ответ позже.