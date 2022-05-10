10 мая 2022
09 мая 2022

Синоптики предупредили тюменцев об опасности

© Служба новостей «URA.RU»
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В области прогнозируют четвертый (высокий) класс пожарной опасности Фото:

Четвертый класс пожарной опасности действует на территории Тюменской области до 20:00 12 мая. Об этом сообщает региональный Центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

«Тюменская область. Период предупреждения до 20:00 12 мая. Местами пожарная опасность четвертого класса (высокая)», — сообщается на сайте тюменского ЦГМС.

По данным департамента лесного комплекса Тюменской области, 11 мая на всей территории региона установлен третий (средний) класс пожарной опасности. Такие же прогнозы чиновники дают и на 12, 13 мая. Однако, как следует из данных синоптиков, ситуация обстоит хуже.

В четверг 12 мая в Тюменской области прогнозируется ясная погода. Температура воздуха достигнет 20 градусов выше нуля, осадки не ожидаются.

Ранее URA.RU писало о природных пожарах, бушующих на территории региона. В частности, накануне локализацией огня вблизи поселка Богандинский занимались не только профильные службы, но и добровольцы.

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Четвертый класс пожарной опасности действует на территории Тюменской области до 20:00 12 мая. Об этом сообщает региональный Центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. «Тюменская область. Период предупреждения до 20:00 12 мая. Местами пожарная опасность четвертого класса (высокая)», — сообщается на сайте тюменского ЦГМС. По данным департамента лесного комплекса Тюменской области, 11 мая на всей территории региона установлен третий (средний) класс пожарной опасности. Такие же прогнозы чиновники дают и на 12, 13 мая. Однако, как следует из данных синоптиков, ситуация обстоит хуже. В четверг 12 мая в Тюменской области прогнозируется ясная погода. Температура воздуха достигнет 20 градусов выше нуля, осадки не ожидаются. Ранее URA.RU писало о природных пожарах, бушующих на территории региона. В частности, накануне локализацией огня вблизи поселка Богандинский занимались не только профильные службы, но и добровольцы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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