Синоптики предупредили тюменцев об опасности

В области прогнозируют четвертый (высокий) класс пожарной опасности Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Четвертый класс пожарной опасности действует на территории Тюменской области до 20:00 12 мая. Об этом сообщает региональный Центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

«Тюменская область. Период предупреждения до 20:00 12 мая. Местами пожарная опасность четвертого класса (высокая)», — сообщается на сайте тюменского ЦГМС.

По данным департамента лесного комплекса Тюменской области, 11 мая на всей территории региона установлен третий (средний) класс пожарной опасности. Такие же прогнозы чиновники дают и на 12, 13 мая. Однако, как следует из данных синоптиков, ситуация обстоит хуже.

В четверг 12 мая в Тюменской области прогнозируется ясная погода. Температура воздуха достигнет 20 градусов выше нуля, осадки не ожидаются.

Ранее URA.RU писало о природных пожарах, бушующих на территории региона. В частности, накануне локализацией огня вблизи поселка Богандинский занимались не только профильные службы, но и добровольцы.