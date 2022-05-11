Курганский спасатель пострадал при тушении крупного пожара

Одному из сотрудников МЧС стало плохо при тушении пожара в Чистопрудном Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

При тушении крупного пожара в поселке Чистопрудном в пригороде Кургана пострадал один из сотрудников МЧС. Информацию об этом URA.RU подтвердили в пресс-службе ГУ МЧС по Курганской области.

«Сотрудник пожарно-спасательной части №12 надышался дымом. С учетом колоссальной физической нагрузки, которую он испытывал в жару, это привело к тому, что пожарному стало плохо. Сотрудники скорой помощи направили его в больницу на обследование. Сейчас угрозы его здоровью нет. Пострадавший хотел в тот же день вернуться к месту тушения пожара, но ему предоставили несколько дней на реабилитацию», — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС.

В ведомстве подчеркнули, что на фоне сложной ситуации с пожарами, которая наблюдается в Курганской области с конца апреля, сотрудники МЧС работают на пределе возможностей. «Они работают на износ, чтобы защитить населенные пункты, людей, каждый дачный участок и каждый забор», — добавили в ГУ МЧС.

Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области сотрудникам МЧС при тушении пожаров 10 мая удалось не допустить распространение огня на 1500 жилых домов, а также на 10 социальных объектов. По данным ведомства, на сегодняшний день общая группировка сил и средств, задействованная в борьбе с природными пожарами и защиты населенных пунктов, составляет около 1400 человек и 200 единиц техники. О ситуации с пожарами губернатор Курганской области Вадим Шумков 10 мая отчитался перед президентом России Владимиром Путиным.

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