10 мая 2022

Власти Тобольска объявили о начале большого ремонта дорог

© Служба новостей «URA.RU»
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Разное. Курган, объезд на дороге, строительная техника, ремонт дороги, ремонтные работы
В Тобольске отремонтируют 27 тыс. кв. метров дорожного полотна Фото:

В Тобольске планируют отремонтировать 27 тыс. кв. метров дорог и обустроить 640 парковочных мест. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе городской администрации.

«В этом сезоне в Тобольске вновь будут ремонтировать дороги. В общей сложности будет отремонтировано проезжей части порядка 27 тыс. квадратов, по устройству парковок порядка 8 тыс. квадратов. Это 640 машиномест», — сообщает пресс-служба тобольской мэрии со ссылкой на слова заместителя главы города Юрия Вавакина.

Там уточнили, что ежегодно в городе обустраивают 500 — 600 парковочных мест. Это делается, в том числе, с учетом пожеланий горожан. «Есть участки, которые не задействованы. Есть, которые в свое время не были благоустроены, но жители там ставят машины на газоны. Соответственно, мы видим потребность в этих участках для устройства автомобильных парковок. Мы эти участки фиксируем, делаем расчеты и включаем их в план», — пояснил Вавакин.

Также этим летом в Тобольске планируют отремонтировать порядка 3, 5 тыс. кв. метров тротуаров. Новые пешеходные дорожки обустроят в 6 и 8 микрорайонах города. «При планировании работ учитываются наказы депутатов на основании обращений граждан. План ремонта формируется по итогам прошедшего года, с учетом жалоб, просьб и пожеланий граждан, а также с учетом финансирования», — уточнили в администрации Тобольска.

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В Тобольске планируют отремонтировать 27 тыс. кв. метров дорог и обустроить 640 парковочных мест. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе городской администрации. «В этом сезоне в Тобольске вновь будут ремонтировать дороги. В общей сложности будет отремонтировано проезжей части порядка 27 тыс. квадратов, по устройству парковок порядка 8 тыс. квадратов. Это 640 машиномест», — сообщает пресс-служба тобольской мэрии со ссылкой на слова заместителя главы города Юрия Вавакина. Там уточнили, что ежегодно в городе обустраивают 500 — 600 парковочных мест. Это делается, в том числе, с учетом пожеланий горожан. «Есть участки, которые не задействованы. Есть, которые в свое время не были благоустроены, но жители там ставят машины на газоны. Соответственно, мы видим потребность в этих участках для устройства автомобильных парковок. Мы эти участки фиксируем, делаем расчеты и включаем их в план», — пояснил Вавакин. Также этим летом в Тобольске планируют отремонтировать порядка 3, 5 тыс. кв. метров тротуаров. Новые пешеходные дорожки обустроят в 6 и 8 микрорайонах города. «При планировании работ учитываются наказы депутатов на основании обращений граждан. План ремонта формируется по итогам прошедшего года, с учетом жалоб, просьб и пожеланий граждан, а также с учетом финансирования», — уточнили в администрации Тобольска.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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