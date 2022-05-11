Володин назвал виновных в затягивании спецоперации на Украине

Америка намеренно вгоняет Украину в долговые обязательства, считает Володин Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

США намеренно делают так, чтобы российская спецоперация на Украине затянулась, забирая запасы зерна и вгоняя страну в неподъемные кредиты. Такое заявление сделал спикер Государственной Думы РФ Вячеслав Володин.

«Украину закредитовывают все больше и больше, но это никак не влияет на развитие страны, повышение благосостояния граждан. Наоборот, Вашингтон затягивает военные действия на территории Украины — по этой причине ее жители не могут вернуться к привычной мирной жизни», — написал Володин в Telegram.

Как отметил председатель Думы, вместо оказания реальной помощи Соединенные Штаты забирают из Украины запасы зерна, «фактически устраивая продразверстку». «Запасы зерна необходимы самим украинцам, чтобы прожить до нового урожая», — отметил спикер.

Ранее президент США Джо Байден заявил о планах вернуть зерно из хранилищ Украины на мировой рынок, передает RT. Помимо этого, палата представителей Конгресса США вновь одобрила пакет помощи Украине на сумму 40 миллиардов долларов, сообщили в «Национальной службе новостей».

Соединенные Штаты оказывают военную помощь Украине на фоне специальной операции РФ по денацификации и демилитаризации страны. Как заявлял заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, США пытаются ограничить экономическое развитие и политическое влияние России, поставляя ВСУ оружие.

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