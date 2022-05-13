Счета российского посольства в Польше заблокировали до осени

Польская прокуратура заморозила счета посольства РФ в стране до 2 сентября Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Польская прокуратура прибегла к заморозке счета посольства России до 2 сентября 2022 года. Об этом рассказал российский посол в Польше Сергей Андреев. По его словам, посольство уже оспорило данное решение.

«Решением прокурора счета заморожены до 2 сентября. А что там будет 2 сентября и после 2 сентября, естественно, никакой ясности. При желании, конечно, польские власти теми или другими средствами могут нас поставить в ситуацию, когда деваться уже будет некуда, и мы будем вынуждены закрывать посольство», — передает ТАСС слова Андреева.

Российский посол обратил внимание на то, что посольство оспорило решение прокуратуры, ссылаясь на грубое нарушение Венской конвенции о дипломатических сношениях. «А прокуратура стоит на своих совершено абсурдных теориях относительно того, что якобы деньги со счета посольства могли использоваться для финансирования терроризма», — подытожил он.

Российские военные начали спецоперацию на Украине 24 февраля для демилитаризации и денацификации территории, речь об оккупации не идет. НАТО готовила Украину к нападению на РФ. Однако Россия предотвратила нападение первой, дополняет «Национальная служба новостей». Ряд европейских стран, США, Япония, Канада и другие государства ввели против России жесткие санкции, которые коснулись не только экономической, банковской сферы и бизнеса, но и отдельных граждан. Так, у российских предпринимателей заморозили активы на Западе — в том числе счета, офшоры и недвижимость.

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