В курганской «Рублевке» займутся ремонтом разбитых дорог

В курганском райцентре отремонтируют шесть разбитых дорог Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В райцентре Кетово Курганской области (так называемой курганской «Рублевке») в текущем году проведут ремонт автодорог на шести улицах. Об этом сообщает сайт департамента строительства, госэкспертизы и ЖКХКО.

«Улицы районного центра Кетовского муниципального округа Курганской области в 2022 году станут комфортнее благодаря нацпроекту „Безопасные качественные дороги“. В планах муниципалитета провести ремонт 6 объектов общей протяженностью 3,6 км», — говорится в новости департамента. Три года назад в Кетово начали ремонтировать центральные улицы, теперь возьмутся за дороги, ведущие к селу от звериноголовской трассы и за другие улицы.

Строители должны отремонтировать первый въезд, улицы Боровую и Энергетиков. Также дорожный ремонт затронет улицы Красина, Молодежную и Пожарную.

Подрядная организация заменит асфальтовое покрытие, установит дорожные знаки, обновит разметку. Работы должны быть завершены в октябре.

Ранее URA.RU сообщало, что власти объявили конкурс на ремонт автодороги в Казахстан через Половинное. Также не завершен ремонт автодороги Курган — Тюмень, которую бросил предыдущий подрядчик.