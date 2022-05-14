14 мая 2022
13 мая 2022

В курганской «Рублевке» займутся ремонтом разбитых дорог

© Служба новостей «URA.RU»
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Кетово. Курган , кетово, стела, кетовский район
В курганском райцентре отремонтируют шесть разбитых дорог Фото:

В райцентре Кетово Курганской области (так называемой курганской «Рублевке») в текущем году проведут ремонт автодорог на шести улицах. Об этом сообщает сайт департамента строительства, госэкспертизы и ЖКХКО.

«Улицы районного центра Кетовского муниципального округа Курганской области в 2022 году станут комфортнее благодаря нацпроекту „Безопасные качественные дороги“. В планах муниципалитета провести ремонт 6 объектов общей протяженностью 3,6 км», — говорится в новости департамента. Три года назад в Кетово начали ремонтировать центральные улицы, теперь возьмутся за дороги, ведущие к селу от звериноголовской трассы и за другие улицы.

Строители должны отремонтировать первый въезд, улицы Боровую и Энергетиков. Также дорожный ремонт затронет улицы Красина, Молодежную и Пожарную.

Подрядная организация заменит асфальтовое покрытие, установит дорожные знаки, обновит разметку. Работы должны быть завершены в октябре.

Ранее URA.RU сообщало, что власти объявили конкурс на ремонт автодороги в Казахстан через Половинное. Также не завершен ремонт автодороги Курган — Тюмень, которую бросил предыдущий подрядчик.

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В райцентре Кетово Курганской области (так называемой курганской «Рублевке») в текущем году проведут ремонт автодорог на шести улицах. Об этом сообщает сайт департамента строительства, госэкспертизы и ЖКХКО. «Улицы районного центра Кетовского муниципального округа Курганской области в 2022 году станут комфортнее благодаря нацпроекту „Безопасные качественные дороги“. В планах муниципалитета провести ремонт 6 объектов общей протяженностью 3,6 км», — говорится в новости департамента. Три года назад в Кетово начали ремонтировать центральные улицы, теперь возьмутся за дороги, ведущие к селу от звериноголовской трассы и за другие улицы. Строители должны отремонтировать первый въезд, улицы Боровую и Энергетиков. Также дорожный ремонт затронет улицы Красина, Молодежную и Пожарную. Подрядная организация заменит асфальтовое покрытие, установит дорожные знаки, обновит разметку. Работы должны быть завершены в октябре. Ранее URA.RU сообщало, что власти объявили конкурс на ремонт автодороги в Казахстан через Половинное. Также не завершен ремонт автодороги Курган — Тюмень, которую бросил предыдущий подрядчик.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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