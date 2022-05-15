В ЯНАО медведи прогулялись по дороге

Медведица с медвежатами не боялись автомобилей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Пуровском районе около поселения Харампур (ЯНАО) медведица с медвежатами вышли на дорогу. Видео опубликовано в паблике «Губкинский.Ком» в соцсети «ВКонтакте».

«А вот и мишки с медведицей. Локация — Харампур», — пишет анонимный автор поста.

«И ведь не боятся техники. Наоборот, вперед на Ниву побежала», — пишет пользователь Денис Казанцев. В комментариях местная жительница также поделилась, что теперь опасается рыбачить в тех местах.

Ранее URA.RU писало, что жители ЯНАО заметили следы медведей. Это произошло в районе Ноябрьска возле озера Светлого.