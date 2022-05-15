15 мая 2022
14 мая 2022
13 мая 2022

В ЯНАО медведи прогулялись по дороге

© Служба новостей «URA.RU»
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Медведица с медвежатами не боялись автомобилей Фото:

В Пуровском районе около поселения Харампур (ЯНАО) медведица с медвежатами вышли на дорогу. Видео опубликовано в паблике «Губкинский.Ком» в соцсети «ВКонтакте».

«А вот и мишки с медведицей. Локация — Харампур», — пишет анонимный автор поста.

«И ведь не боятся техники. Наоборот, вперед на Ниву побежала», — пишет пользователь Денис Казанцев. В комментариях местная жительница также поделилась, что теперь опасается рыбачить в тех местах.

Ранее URA.RU писало, что жители ЯНАО заметили следы медведей. Это произошло в районе Ноябрьска возле озера Светлого.

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В Пуровском районе около поселения Харампур (ЯНАО) медведица с медвежатами вышли на дорогу. Видео опубликовано в паблике «Губкинский.Ком» в соцсети «ВКонтакте». «А вот и мишки с медведицей. Локация — Харампур», — пишет анонимный автор поста. «И ведь не боятся техники. Наоборот, вперед на Ниву побежала», — пишет пользователь Денис Казанцев. В комментариях местная жительница также поделилась, что теперь опасается рыбачить в тех местах. Ранее URA.RU писало, что жители ЯНАО заметили следы медведей. Это произошло в районе Ноябрьска возле озера Светлого.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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