ЯНАО занял лидирующие позиции по загрязнению воздуха в России

Самый высокий показатель среди регионов России по числу вредных выбросов на человека зафиксирован в ЯНАО. Как следует из данных опубликованных агентством FinExpertiza, на втором месте по данному показателю стоит Ненецкий автономный округ, на третьем — Красноярский край.
«Максимальное количество вредных веществ в атмосфере в пересчете на одного жителя фиксируется в Ямало-Ненецком автономном округе (1,8 тонн на человека) и Ненецком автономном округе (1,3 тонн на человека)», — заявляет в исследовании FinExpertiza. Такое высокое значение специалисты обуславливают небольшим количеством жителей.
Если говорить об абсолютных выбросах в тоннах, то ЯНАО оказывается уже не на первом, а на четвертом месте. По показателям загрязнений воздуха на квадратный километр округ и вовсе не попадает в первую десятку.
Ранее URA.RU сообщало, что четыре региона УрФО стали лидерами по загрязнению воздуха. Среди них также оказался и ЯНАО.
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Самый высокий показатель среди регионов России по числу вредных выбросов на человека зафиксирован в ЯНАО. Как следует из данных опубликованных агентством FinExpertiza, на втором месте по данному показателю стоит Ненецкий автономный округ, на третьем — Красноярский край. «Максимальное количество вредных веществ в атмосфере в пересчете на одного жителя фиксируется в Ямало-Ненецком автономном округе (1,8 тонн на человека) и Ненецком автономном округе (1,3 тонн на человека)», — заявляет в исследовании FinExpertiza. Такое высокое значение специалисты обуславливают небольшим количеством жителей. Если говорить об абсолютных выбросах в тоннах, то ЯНАО оказывается уже не на первом, а на четвертом месте. По показателям загрязнений воздуха на квадратный километр округ и вовсе не попадает в первую десятку. Ранее URA.RU сообщало, что четыре региона УрФО стали лидерами по загрязнению воздуха. Среди них также оказался и ЯНАО.