С завода «Азовсталь» в Мариуполе сдались в плен 256 украинских боевиков. Раненных среди них — 51 человек, сообщает штаб территориальной обороны ДНР. Вооруженные силы Украины обстреляли село Безымено в Грайворонском округе Белгородской области. В результате инцидента пострадал один человек, такой информацией поделился губернатор региона Вячеслав Гладков со ссылкой на главу округа Геннадия Бондарева. URA.RU приводит главные новости о спецоперации на Украине к вечеру 17 мая.
- Также ВСУ обстреляли приграничное село Алексеевка в Курской области, сообщил глава региона Роман Старовойт. Повреждения получили три частных дома, автомобиль, и здание школы, жертв среди населения нет.
- Служба внешней разведки РФ сообщила, что США привлекают для участия в боевых действиях на Украине членов запрещенной на территории РФ террористической организации «Исламское государство». Из тюрем освобождено около 60 боевиков, теперь их обучают на американской базе, заявили в СВР;
- Представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт заявил, что решение конфликта на Украине посредством дипломатии возможно, если Россия прекратит спецоперацию. Политик сделал такие выводы после беседы президента Украины Владимира Зеленского с канцлером ФРГ Олафом Шолцем;
- Глава Министерства иностранных дел Сергей Лавров объяснил, по какой причине Россия начала спецоперацию на Украине. По его словам, это было сделано, чтобы защитить население Донбасса. А решающую роль сыграл запрет на Украине русского языка;
- Многие западные лидеры просили президента РФ Владимира Путина освободить боевиков полка «Азов» (признан запрещенным и экстремистским в России), которых российские войска заблокировали на территории завода «Азовсталь». Такое заявление сделал представитель Кремля Дмитрий Песков.
Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Он заявил, что это был вынужденный шаг. По его словам, приоритетом российской армии на этой территории является бережное отношение к гражданским лицам, а основная цель — поражение объектов военной инфраструктуры, техники и вооружения ВСУ и нацбатов. В ходе спецоперации уже освобождены большие территории Луганской и Донецкой народных республик.