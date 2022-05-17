Сотни боевиков с «Азовстали» сдались, ВСУ обстреляли села в РФ. Главные события 17 мая

17 мая 2022 в 22:46 Размер текста - 17 +

С завода «Азовсталь» в Мариуполе сдались в плен 256 украинских боевиков. Раненных среди них — 51 человек, сообщает штаб территориальной обороны ДНР. Вооруженные силы Украины обстреляли село Безымено в Грайворонском округе Белгородской области. В результате инцидента пострадал один человек, такой информацией поделился губернатор региона Вячеслав Гладков со ссылкой на главу округа Геннадия Бондарева. URA.RU приводит главные новости о спецоперации на Украине к вечеру 17 мая. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Он заявил, что это был вынужденный шаг. По его словам, приоритетом российской армии на этой территории является бережное отношение к гражданским лицам, а основная цель — поражение объектов военной инфраструктуры, техники и вооружения ВСУ и нацбатов. В ходе спецоперации уже освобождены большие территории Луганской и Донецкой народных республик.