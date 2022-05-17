В думе хотят избавить тюменцев от штрафов в сезон пожаров

18 мая 2022 в 13:05 Размер текста - 17 +

Депутат предложил оборудовать зоны для шашлыков в микрорайонах Тюмени Фото: Денис Моргунов © URA.RU Депутат думы Тюмени Роман Явныч предложил властям города создать в микрорайонах мангальные зоны, чтобы тюменцы могли жарить шашлыки и не бояться штрафов в противопожарный сезон. Об этом на сайте думы сообщает ее пресс-служба. «Нет возможности контролировать все дворы и пригородные лесополосы. Мы не сможем запретить всем людям жарить шашлыки. Карательными мерами проблему не решить. Предлагаю подумать над созданием в микрорайонах Тюмени специальных мобильных сезонных площадок», — приводит заявление Явныча пресс-служба городской думы. В настоящее время в Тюменской области действует особый противопожарный режим. Он запрещает гражданам посещать леса, а также готовить пищу на открытом огне, за это предусмотрены штрафы. Исключением являются специально оборудованные зоны. В Тюмени их 14, также жарить шашлык можно в Гилевской роще. Ранее URA.RU сообщало, что в регионе потушены все лесные пожары. А тем, кто пострадал от природных пожаров, выплатят компенсации.

Депутат думы Тюмени Роман Явныч предложил властям города создать в микрорайонах мангальные зоны, чтобы тюменцы могли жарить шашлыки и не бояться штрафов в противопожарный сезон. Об этом на сайте думы сообщает ее пресс-служба. «Нет возможности контролировать все дворы и пригородные лесополосы. Мы не сможем запретить всем людям жарить шашлыки. Карательными мерами проблему не решить. Предлагаю подумать над созданием в микрорайонах Тюмени специальных мобильных сезонных площадок», — приводит заявление Явныча пресс-служба городской думы. В настоящее время в Тюменской области действует особый противопожарный режим. Он запрещает гражданам посещать леса, а также готовить пищу на открытом огне, за это предусмотрены штрафы. Исключением являются специально оборудованные зоны. В Тюмени их 14, также жарить шашлык можно в Гилевской роще. Ранее URA.RU сообщало, что в регионе потушены все лесные пожары. А тем, кто пострадал от природных пожаров, выплатят компенсации.