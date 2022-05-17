17 мая 2022

В думе хотят избавить тюменцев от штрафов в сезон пожаров

© Служба новостей «URA.RU»
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Майская жара. Тюмень, шашлык
Депутат предложил оборудовать зоны для шашлыков в микрорайонах Тюмени Фото:

Депутат думы Тюмени Роман Явныч предложил властям города создать в микрорайонах мангальные зоны, чтобы тюменцы могли жарить шашлыки и не бояться штрафов в противопожарный сезон. Об этом на сайте думы сообщает ее пресс-служба.

«Нет возможности контролировать все дворы и пригородные лесополосы. Мы не сможем запретить всем людям жарить шашлыки. Карательными мерами проблему не решить. Предлагаю подумать над созданием в микрорайонах Тюмени специальных мобильных сезонных площадок», — приводит заявление Явныча пресс-служба городской думы.

В настоящее время в Тюменской области действует особый противопожарный режим. Он запрещает гражданам посещать леса, а также готовить пищу на открытом огне, за это предусмотрены штрафы. Исключением являются специально оборудованные зоны. В Тюмени их 14, также жарить шашлык можно в Гилевской роще.

Ранее URA.RU сообщало, что в регионе потушены все лесные пожары. А тем, кто пострадал от природных пожаров, выплатят компенсации.

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Депутат думы Тюмени Роман Явныч предложил властям города создать в микрорайонах мангальные зоны, чтобы тюменцы могли жарить шашлыки и не бояться штрафов в противопожарный сезон. Об этом на сайте думы сообщает ее пресс-служба. «Нет возможности контролировать все дворы и пригородные лесополосы. Мы не сможем запретить всем людям жарить шашлыки. Карательными мерами проблему не решить. Предлагаю подумать над созданием в микрорайонах Тюмени специальных мобильных сезонных площадок», — приводит заявление Явныча пресс-служба городской думы. В настоящее время в Тюменской области действует особый противопожарный режим. Он запрещает гражданам посещать леса, а также готовить пищу на открытом огне, за это предусмотрены штрафы. Исключением являются специально оборудованные зоны. В Тюмени их 14, также жарить шашлык можно в Гилевской роще. Ранее URA.RU сообщало, что в регионе потушены все лесные пожары. А тем, кто пострадал от природных пожаров, выплатят компенсации.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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