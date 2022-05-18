В Целинном округе заложили аллею памяти бойца, героически погибшего на Украине фото: пресс-служба правительства Курганской области

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В Целинном округе (Курганская область) появилась аллея в память о героически погибшем в ходе спецоперации по денацификации Украины сержанте Николае Железняке. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

«Двадцать деревьев высадили на территории Кислянской школы в Целинном муниципальном округе, где учился Николай Железняк. Вместе с родителями героя и школьниками участие в высадке аллеи приняли представители правительства региона, областной Думы и руководство округа», — говорится в сообщении пресс-службы курганского правительства.

В Целинном округе 23 апреля простились с сержантом контрактной службы Николаем Железняком, погибшим на Украине. За героизм и мужество, проявленные в ходе спецоперации, указом президента РФ он был награжден орденом Мужества посмертно.

Ранее URA.RU писало, что губернатор Вадим Шумков поручил увековечить память всех курганских военнослужащих, героически павших при выполнении воинского долга. В школах, где обучались погибшие бойцы, будут установлены мемориальные доски. Также именами земляков, совершивших подвиги в ходе спецоперации, будут названы общественные территории и памятные места городов и сел области. В Далматово горожане сами предложили назвать улицу, парк или школу именем Ивана Юшкова, погибшего в бою с нацистами при взятии завода «Азовсталь» на Украине.

Аллея памяти Николая Железняка, героически погибшего на Украине, появилась на территории Кислянской школы в Целинном округе фото: правительство Курганской области