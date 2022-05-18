Боевики с «Азовстали» сдались в плен
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
С территории завода «Азовсталь», который был блокирован российскими военными, вышли почти тысяча украинских боевиков. Со стороны Украины обстреляли российские села. URA.RU приводит главные новости о спецоперации на Украине к вечеру 18 мая.
- С завода «Азовсталь» в Мариуполе вышли 962 боевика, они сдались в плен. В Кремле заявили, что в Минобороны РФ будут идентифицировать их. Гражданских лиц и военных Украины, которые не были причастны к военным преступлениям, могут отпустить, сказал URA.RU зампредседателя комитета Совфеда РФ по международным делам Андрей Климов;
- Села Алексеевка и Теткино Курской области обстреляли со стороны Украины. В Белгородской области второй раз обстреляли село Солохи, в результате пострадал один человек. Националисты также ударили по поселку Чернобаевка на окраине Херсонской области (Украина);
- Спецназ Росгвардии ликвидировал под Харьковом главу ячейки теробороны Украины Виктора Бельского. Он пытался скрыться, когда российские военные взяли группировку в кольцо.
- Россия использовала на Украине взвод боевых машин поддержки танков (БМПТ) «Терминаторов», сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник. Машины применяли для поражения украинской бронетехники, расчетов противотанковых ракетных комплексов и танковых взводов;
- «Азовсталь» планируют снести, заявил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин. По его словам, власти российских регионов помогут восстановить Мариуполь и превратить его в город-курорт.
Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, целями являются демилитаризация и денацификация, а также помощь Донбассу, жители которого страдали от многолетнего геноцида со стороны Украины.
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