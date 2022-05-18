С «Азовстали» вышла почти тысяча боевиков, ВСУ обстреливают села. Главное о спецоперации на 18 мая

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Мариуполь в период вывода гражданских лиц с завода Азовсталь. ДНР/Украина, металлургический комбинат азовсталь, завод азовсталь
Боевики с «Азовстали» сдались в плен Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

С территории завода «Азовсталь», который был блокирован российскими военными, вышли почти тысяча украинских боевиков. Со стороны Украины обстреляли российские села. URA.RU приводит главные новости о спецоперации на Украине к вечеру 18 мая.

Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, целями являются демилитаризация и денацификация, а также помощь Донбассу, жители которого страдали от многолетнего геноцида со стороны Украины.

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С территории завода «Азовсталь», который был блокирован российскими военными, вышли почти тысяча украинских боевиков. Со стороны Украины обстреляли российские села. URA.RU приводит главные новости о спецоперации на Украине к вечеру 18 мая. Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, целями являются демилитаризация и денацификация, а также помощь Донбассу, жители которого страдали от многолетнего геноцида со стороны Украины.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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