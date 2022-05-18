В Тюмень приедет экс-игрок ФК «Челси»

Турнир будет проходить на площади 400-летия Тюмени Фото: Денис Моргунов © URA.RU

На турнир по текболу (вид спорта, которые представляет собой смесь футбола и настольного тенниса — прим. URA.RU) в Тюмени приедет экс-игрок футбольного клуба «Челси» Алексей Смертин. Об этом сообщает пресс-служба администрации Тюмени.

«20 мая в областной столице в рамках проекта „Сила спорта“ пройдет турнир по текболу. Главным гостем турнира станет экс-капитан сборной России по футболу, игрок лондонского клуба „Челси“, чемпион Англии, обладатель кубка России и Франции, посол текбола в нашей стране Алексей Смертин», — передает пресс-служба.

Смертин играл за футбольный клуб «Челси» с 2003 по 2006 год. Он принял участие в 16 матчах и забил один гол. Также в ходе мероприятия будут проводиться различные мастер-классы от МФК «Тюмень». Соревнования будут проходить на площади 400-летия Тюмени. Будет установлено четыре стола для игры, а соперникам придется сразиться в формате два на два. Принимать участие в нем будут около 80 человек в возрасте от 14 лет и старше.