В Кургане не могут найти человека на пост, который занимала мэр

В администрации Кургана год вакантна должность директора департамента соцполитики Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане не могут найти человека на пост директора департамента социальной политики. На пустующую год должность, которую ранее занимала мэр Елена Ситникова, обратили внимание источники, близкие к политическим кругам. В пресс-службе городской администрации URA.RU уточнили, что документов от кандидатов на этот пост нет.

«В администрации города нет на рассмотрении документов от кандидатов на должность директора департамента социальной политики. Обязанности руководителя исполняет заместитель директора департамента, начальник управления образования Ирина Паскевич», — говорится в ответе мэрии Кургана на запрос URA.RU. На официальном сайте муниципалитета в разделе «Структура администрации» указано, что директор департамента соцполитики является еще заместителем главы города.

URA.RU сообщало, что должность директора департамента социальной политики вакантна с мая 2021 года. До этого его возглавляла Ситникова, которая сначала была назначена врио главы Кургана вместо ушедшего в отставку Андрея Потапова, а в июле избрана мэром. Ранее источники URA.RU высказывали мнение, что новым руководителем структуры может стать заведующий отделом спорта Сергей Чугунов. В середине декабря его назначили исполняющим обязанности замглавы города Кургана, директора департамента социальной политики. В должности он проработал чуть больше месяца.