Пьяный тюменец устроил ДТП, в котором пострадали дети. Фото

23 мая 2022 в 12:41 Размер текста - 17 +

В ДТП пострадали 4 человека Фото: Александр Мамаев © URA.RU Житель Тюмени спровоцировал ДТП, в котором пострадали четыре человека. В том числе, двое детей 10 и 6 лет. Об этом URA.RU сообщили в региональном управлении ГИБДД. Там уточнили, что виновник аварии находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. «На 4-м километре Велижанского тракта автомобиль Иж 2120 зацепил стоящий автомобиль Toyota, после этого „Иж“ столкнулся с автомобилем Hyundai. Очевидцы аварии попытались извлечь водителя „Ижа“ из искореженного автомобиля, у мужчины присутствовали признаки опьянения», — сообщили агентству региональной Госавтоинспекции. Там добавили, что в ДТП пострадали четыре человека: 40-летний водитель автомобиля «Иж», 70-летняя пассажирка Hyundai и двое детей 10 и 6 лет, которые также находились в салоне корейской иномарки. Виновник ДТП признался, что был сильно пьян. После аварии он был доставлен в одно из лечебных учреждений Тюмени для установления степени опьянения. Водитель, спровоцировавший аварию, находился в состоянии алкогольного опьянения УГИБДД по Тюменской области

Житель Тюмени спровоцировал ДТП, в котором пострадали четыре человека. В том числе, двое детей 10 и 6 лет. Об этом URA.RU сообщили в региональном управлении ГИБДД. Там уточнили, что виновник аварии находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. «На 4-м километре Велижанского тракта автомобиль Иж 2120 зацепил стоящий автомобиль Toyota, после этого „Иж“ столкнулся с автомобилем Hyundai. Очевидцы аварии попытались извлечь водителя „Ижа“ из искореженного автомобиля, у мужчины присутствовали признаки опьянения», — сообщили агентству региональной Госавтоинспекции. Там добавили, что в ДТП пострадали четыре человека: 40-летний водитель автомобиля «Иж», 70-летняя пассажирка Hyundai и двое детей 10 и 6 лет, которые также находились в салоне корейской иномарки. Виновник ДТП признался, что был сильно пьян. После аварии он был доставлен в одно из лечебных учреждений Тюмени для установления степени опьянения.