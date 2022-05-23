23 мая 2022

В тюменских магазинах ищут смертельно опасный холодец

© Служба новостей «URA.RU»
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Презентация и дегустация колбасных изделий от производителей ЦК Урал, нарезка, закуска, холодец, еда
Опасная продукция грозит тюменцам отравлением или даже смертью (архивное фото) Фото:

В магазинах Тюменской области разыскивают и снимают с продажи студень, произведенный в Иваново, после употребления которого в регионах России два человека погибли и 12 получили отравления. Об этом URA.RU рассказали в департаменте потребительского рынка Тюменской области.

«В Москве, Архангельской, Ярославской и Вологодской областях зарегистрировано 14 случаев отравления нитритом натрия (в том числе два с летальным исходом). Причиной стало употребление студня, произведенного в Иваново. С учетом вышеизложенного необходимо приостановить реализацию этой продукции. В случае выявления ее в обороте торговым точкам необходимо незамедлительно информировать управление Роспотребнадзора по Тюменской области», — рассказали URA.RU в пресс-службе департамента.

Речь идет о холодце, под торговыми наименованиями «Студень столичный категории Б охлажденный» и «Студень Премиум». Их производил индивидуальный предприниматель из Иваново, сейчас он задержан и находится под домашним арестом.

Ранее URA.RU писало, что в детском саду в Тобольске произошло массовое отравление воспитанников. У 40 детей выявили сальмонеллез после того, как их накормили куриной грудкой, не отвечающей требованиям безопасности. Возбуждено уголовное дело.

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В магазинах Тюменской области разыскивают и снимают с продажи студень, произведенный в Иваново, после употребления которого в регионах России два человека погибли и 12 получили отравления. Об этом URA.RU рассказали в департаменте потребительского рынка Тюменской области. «В Москве, Архангельской, Ярославской и Вологодской областях зарегистрировано 14 случаев отравления нитритом натрия (в том числе два с летальным исходом). Причиной стало употребление студня, произведенного в Иваново. С учетом вышеизложенного необходимо приостановить реализацию этой продукции. В случае выявления ее в обороте торговым точкам необходимо незамедлительно информировать управление Роспотребнадзора по Тюменской области», — рассказали URA.RU в пресс-службе департамента. Речь идет о холодце, под торговыми наименованиями «Студень столичный категории Б охлажденный» и «Студень Премиум». Их производил индивидуальный предприниматель из Иваново, сейчас он задержан и находится под домашним арестом. Ранее URA.RU писало, что в детском саду в Тобольске произошло массовое отравление воспитанников. У 40 детей выявили сальмонеллез после того, как их накормили куриной грудкой, не отвечающей требованиям безопасности. Возбуждено уголовное дело.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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