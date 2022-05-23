В тюменских магазинах ищут смертельно опасный холодец

24 мая 2022 в 16:06 Размер текста - 17 +

Опасная продукция грозит тюменцам отравлением или даже смертью (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В магазинах Тюменской области разыскивают и снимают с продажи студень, произведенный в Иваново, после употребления которого в регионах России два человека погибли и 12 получили отравления. Об этом URA.RU рассказали в департаменте потребительского рынка Тюменской области. «В Москве, Архангельской, Ярославской и Вологодской областях зарегистрировано 14 случаев отравления нитритом натрия (в том числе два с летальным исходом). Причиной стало употребление студня, произведенного в Иваново. С учетом вышеизложенного необходимо приостановить реализацию этой продукции. В случае выявления ее в обороте торговым точкам необходимо незамедлительно информировать управление Роспотребнадзора по Тюменской области», — рассказали URA.RU в пресс-службе департамента. Речь идет о холодце, под торговыми наименованиями «Студень столичный категории Б охлажденный» и «Студень Премиум». Их производил индивидуальный предприниматель из Иваново, сейчас он задержан и находится под домашним арестом. Ранее URA.RU писало, что в детском саду в Тобольске произошло массовое отравление воспитанников. У 40 детей выявили сальмонеллез после того, как их накормили куриной грудкой, не отвечающей требованиям безопасности. Возбуждено уголовное дело.

В магазинах Тюменской области разыскивают и снимают с продажи студень, произведенный в Иваново, после употребления которого в регионах России два человека погибли и 12 получили отравления. Об этом URA.RU рассказали в департаменте потребительского рынка Тюменской области. «В Москве, Архангельской, Ярославской и Вологодской областях зарегистрировано 14 случаев отравления нитритом натрия (в том числе два с летальным исходом). Причиной стало употребление студня, произведенного в Иваново. С учетом вышеизложенного необходимо приостановить реализацию этой продукции. В случае выявления ее в обороте торговым точкам необходимо незамедлительно информировать управление Роспотребнадзора по Тюменской области», — рассказали URA.RU в пресс-службе департамента. Речь идет о холодце, под торговыми наименованиями «Студень столичный категории Б охлажденный» и «Студень Премиум». Их производил индивидуальный предприниматель из Иваново, сейчас он задержан и находится под домашним арестом. Ранее URA.RU писало, что в детском саду в Тобольске произошло массовое отравление воспитанников. У 40 детей выявили сальмонеллез после того, как их накормили куриной грудкой, не отвечающей требованиям безопасности. Возбуждено уголовное дело.