Под Тюменью планируют построить новый завод

25 мая 2022 в 16:23 Размер текста - 17 +

Проекты принесут в экономику региона почти один миллиард 200 миллионов рублей Фото: Дмитрий Чистопрудов © URA.RU Новый вентиляционный завод, на котором будут также производить холодильное оборудование, построят под Тюменью. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе фонда «Инвестиционное агентство Тюменской области». Помимо завода, на сопровождение фонда взято еще восемь проектов. «В Тюменском муниципальном районе на площадке индустриального парка „Богандинский“ запланирована реализация проекта по открытию вентиляционного завода. Объем вложений — 57 миллионов рублей. Будет создано 32 рабочих места», — сообщает пресс-служба. Помимо вентиляционного завода, в области планируют реализовать еще восемь проектов. В Тобольске откроют инклюзивный центр творчества для детей с особенностями развития, школу парикмахерского искусства и мини-кофейню. Также в Тобольске запустят проект в сфере туризма, который будет направлен на создание рекреационного центра (комплекс оздоровительных мероприятий — прим. URA.RU). В Ишимском районе запустят проект по модернизации ветеринарно-санитарного утилизационного завода. Производство натуральных кормов для животных запланировано на территории Упоровского района. В Викуловском районе откроют новую стоматологию, а в Казанском — пекарню.

Новый вентиляционный завод, на котором будут также производить холодильное оборудование, построят под Тюменью. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе фонда «Инвестиционное агентство Тюменской области». Помимо завода, на сопровождение фонда взято еще восемь проектов. «В Тюменском муниципальном районе на площадке индустриального парка „Богандинский“ запланирована реализация проекта по открытию вентиляционного завода. Объем вложений — 57 миллионов рублей. Будет создано 32 рабочих места», — сообщает пресс-служба. Помимо вентиляционного завода, в области планируют реализовать еще восемь проектов. В Тобольске откроют инклюзивный центр творчества для детей с особенностями развития, школу парикмахерского искусства и мини-кофейню. Также в Тобольске запустят проект в сфере туризма, который будет направлен на создание рекреационного центра (комплекс оздоровительных мероприятий — прим. URA.RU). В Ишимском районе запустят проект по модернизации ветеринарно-санитарного утилизационного завода. Производство натуральных кормов для животных запланировано на территории Упоровского района. В Викуловском районе откроют новую стоматологию, а в Казанском — пекарню.