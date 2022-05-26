В Тюмени задержали маньяка-онаниста, орудующего в туалете ТЦ. Фото

27 мая 2022 в 16:51 Размер текста - 17 +

Мужчину обнаружили в туалетной кабинке в ТЦ «Галерея Вояж» Фото: Александр Мамаев © URA.RU Мужчину, подглядывающего за посетителями туалета и при этом удовлетворяющего себя, обнаружили в тюменском торговом центре «Галерея Вояж». Об этом URA.RU рассказал журналист из Екатеринбурга Антон Дербенев. Именно он заметил онаниста и помог его поймать. «Посещал торговый центр „Галерея Вояж“. Зашел в туалет, и заметил, что в стене с соседней кабинкой дыра, заткнутая бумагой. А потом ее вытащили, и я увидел, что меня снимают. Вызвал охрану, кабинку открыли и обнаружили там мужчину. Вокруг него были следы спермы, видео в телефоне он успел удалить», — рассказал URA.RU Антон Дербенев. Журналист передал мужчину сотрудникам охраны. По его словам, они рассказали, что ловят его не в первый раз. «Сказали, что эти дырки они постоянно заколачивают. Но он приходит и снова расковыривает. То есть это не прекращается, никто не реагирует. Он постоянно там этим занимается. Подглядывает за мужчинами, за детьми. Бить мы его не стали, хотя за такое и убить мало», — отметил Дербенев. В «Галерее Вояж» задержание мужчины подтвердили. Однако озвучили немного иную версию. «Действительно, в туалете обнаружили нетрезвого посетителя. Утверждать, чем он там занимался, не можем: в телефоне никаких компрометирующих видео не нашли, а капли, которые очевидцы приняли за биологические жидкости, могут быть остатками чистящего средства. Этот мужчина уже дважды был нами замечен в состоянии опьянения. Проводим с ним беседы на тему непозволительности такого поведения в общественных местах. В этот раз снова сопроводили его на выход. Полицию не вызывали, не было законного повода», — рассказали URA.RU в службе безопасности торгового центра. URA.RU направило запрос в управление СК РФ по Тюменской области и УМВД региона. Ответы ожидаются. Охрана вывела мужчину из торгового центра Фото: Антон Дербенев Через эту дырку мужчина подглядывает за соседней кабинкой Фото: Антон Дербенев

Мужчину, подглядывающего за посетителями туалета и при этом удовлетворяющего себя, обнаружили в тюменском торговом центре «Галерея Вояж». Об этом URA.RU рассказал журналист из Екатеринбурга Антон Дербенев. Именно он заметил онаниста и помог его поймать. «Посещал торговый центр „Галерея Вояж“. Зашел в туалет, и заметил, что в стене с соседней кабинкой дыра, заткнутая бумагой. А потом ее вытащили, и я увидел, что меня снимают. Вызвал охрану, кабинку открыли и обнаружили там мужчину. Вокруг него были следы спермы, видео в телефоне он успел удалить», — рассказал URA.RU Антон Дербенев. Журналист передал мужчину сотрудникам охраны. По его словам, они рассказали, что ловят его не в первый раз. «Сказали, что эти дырки они постоянно заколачивают. Но он приходит и снова расковыривает. То есть это не прекращается, никто не реагирует. Он постоянно там этим занимается. Подглядывает за мужчинами, за детьми. Бить мы его не стали, хотя за такое и убить мало», — отметил Дербенев. В «Галерее Вояж» задержание мужчины подтвердили. Однако озвучили немного иную версию. «Действительно, в туалете обнаружили нетрезвого посетителя. Утверждать, чем он там занимался, не можем: в телефоне никаких компрометирующих видео не нашли, а капли, которые очевидцы приняли за биологические жидкости, могут быть остатками чистящего средства. Этот мужчина уже дважды был нами замечен в состоянии опьянения. Проводим с ним беседы на тему непозволительности такого поведения в общественных местах. В этот раз снова сопроводили его на выход. Полицию не вызывали, не было законного повода», — рассказали URA.RU в службе безопасности торгового центра. URA.RU направило запрос в управление СК РФ по Тюменской области и УМВД региона. Ответы ожидаются.