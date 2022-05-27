СМИ: ВСУ обстреляли двор бабушки, спасавшей детей от голода. Видео

27 мая 2022 в 21:47 Размер текста - 17 +

Жительница Мариуполя нашла у себя во дворе снаряд (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине ВСУ обстреляли двор 81-летней жительницы Мариуполя Лидии Доли, которая спасала детей от голода. Она сообщила, что не помнит, когда точно нашла снаряд у себя во дворе. «Мне сказали соседи, там у вас снаряд. Козы бегают, обходят его. Бегут-бегут, ветки поели и назад. Чувствуют», — сказала она Пятому каналу. Доля скрывалась от атак на протяжении 12 дней, российские военные и прохожие помогли сохранить ей жизнь, уверяет телеканал. Теперь она вернулась домой. Двор пожилой женщины усыпан обломками, снаряд разрушил территорию около ее жилья. Ранее URA.RU сообщало, что Доля спасала от голода стариков и детей. Она бесплатно поила людей козьим молоком, рассказал URA.RU доброволец с позывным «Ангел». Женщина попросила у него корм для своих коз. Также российские военные помогли ей связаться с дочерью, живущей в Крыму. Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. Российская армия взяла под контроль Мариуполь, в мае оставшиеся националисты покинули завод «Азовсталь».

ВСУ обстреляли двор 81-летней жительницы Мариуполя Лидии Доли, которая спасала детей от голода. Она сообщила, что не помнит, когда точно нашла снаряд у себя во дворе. «Мне сказали соседи, там у вас снаряд. Козы бегают, обходят его. Бегут-бегут, ветки поели и назад. Чувствуют», — сказала она Пятому каналу. Доля скрывалась от атак на протяжении 12 дней, российские военные и прохожие помогли сохранить ей жизнь, уверяет телеканал. Теперь она вернулась домой. Двор пожилой женщины усыпан обломками, снаряд разрушил территорию около ее жилья. Ранее URA.RU сообщало, что Доля спасала от голода стариков и детей. Она бесплатно поила людей козьим молоком, рассказал URA.RU доброволец с позывным «Ангел». Женщина попросила у него корм для своих коз. Также российские военные помогли ей связаться с дочерью, живущей в Крыму. Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. Российская армия взяла под контроль Мариуполь, в мае оставшиеся националисты покинули завод «Азовсталь».