30 мая 2022
29 мая 2022
28 мая 2022

В Тюмени под колеса попал велосипедист. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Тюмени. Тюмень , пешеходный переход, велосипедист, весна, май, мост пермякова
ДТП с велосипедистом произошло на мосту улицы Пермякова (архивное фото) Фото:

В Тюмени на мосту улицы Пермякова автомобиль сбил велосипедиста. Об этом сообщили местные жители.

«Подъем на мост Пермякова с Республики в сторону микрорайонов, авария с велосипедистом», — написал автор анонимного поста в группе «АВТО Тюмень. ДТП» в соцсети «ВКонтакте». Мужчина передвигался через пешеходный переход не спешившись.

На кадрах видно, что машина остановилась на «зебре», затем резко выехала и зацепила велосипедиста. Связаться с пресс-службой УГИБДД по Тюменской области на момент публикации не удалось. Будет направлен письменный запрос.

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В Тюмени на мосту улицы Пермякова автомобиль сбил велосипедиста. Об этом сообщили местные жители. «Подъем на мост Пермякова с Республики в сторону микрорайонов, авария с велосипедистом», — написал автор анонимного поста в группе «АВТО Тюмень. ДТП» в соцсети «ВКонтакте». Мужчина передвигался через пешеходный переход не спешившись. На кадрах видно, что машина остановилась на «зебре», затем резко выехала и зацепила велосипедиста. Связаться с пресс-службой УГИБДД по Тюменской области на момент публикации не удалось. Будет направлен письменный запрос.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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