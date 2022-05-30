В Тюмени под колеса попал велосипедист. Видео

31 мая 2022 в 00:16 Размер текста - 17 +

ДТП с велосипедистом произошло на мосту улицы Пермякова (архивное фото) Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Тюмени на мосту улицы Пермякова автомобиль сбил велосипедиста. Об этом сообщили местные жители. «Подъем на мост Пермякова с Республики в сторону микрорайонов, авария с велосипедистом», — написал автор анонимного поста в группе «АВТО Тюмень. ДТП» в соцсети «ВКонтакте». Мужчина передвигался через пешеходный переход не спешившись. На кадрах видно, что машина остановилась на «зебре», затем резко выехала и зацепила велосипедиста. Связаться с пресс-службой УГИБДД по Тюменской области на момент публикации не удалось. Будет направлен письменный запрос. Подписывайтесь на телеграм-канал «Темы Тюмени» , будьте в курсе всех важных событий.

В Тюмени на мосту улицы Пермякова автомобиль сбил велосипедиста. Об этом сообщили местные жители. «Подъем на мост Пермякова с Республики в сторону микрорайонов, авария с велосипедистом», — написал автор анонимного поста в группе «АВТО Тюмень. ДТП» в соцсети «ВКонтакте». Мужчина передвигался через пешеходный переход не спешившись. На кадрах видно, что машина остановилась на «зебре», затем резко выехала и зацепила велосипедиста. Связаться с пресс-службой УГИБДД по Тюменской области на момент публикации не удалось. Будет направлен письменный запрос.