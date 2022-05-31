Шесть тюменских парков ждут глобальные реконструкции

Более 53 тысяч тюменцев поддержало проект по благоустройству территорий области Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Шесть парков будут построены и реконструированы в Тюменской области. Информацией об этом поделился губернатор Александр Моор в своем telegram-канале.

«Завершилось голосование в рамках федерального проекта „Формирование комфортной городской среды“. На будущий год мы построим и реконструируем шесть скверов и парков на территории области», — написал губернатор.

В голосовании по благоустройству общественных территорий в Ишиме, Тобольске и Тюмени приняло участие более 53 тысяч человек. Александр Моор поблагодарил жителей за активность и неравнодушие.

Ранее URA.RU писало о том, что парковки в центре Тюмени переделают в «зеленые зоны». Тюменцам представили два дизайн-проекта по благоустройству территории парковок.