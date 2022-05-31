31 мая 2022

Шесть тюменских парков ждут глобальные реконструкции

© Служба новостей «URA.RU»
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Нефтегазовый форум. Тюмень, моор александр
Более 53 тысяч тюменцев поддержало проект по благоустройству территорий области Фото:

Шесть парков будут построены и реконструированы в Тюменской области. Информацией об этом поделился губернатор Александр Моор в своем telegram-канале.

«Завершилось голосование в рамках федерального проекта „Формирование комфортной городской среды“. На будущий год мы построим и реконструируем шесть скверов и парков на территории области», — написал губернатор.

В голосовании по благоустройству общественных территорий в Ишиме, Тобольске и Тюмени приняло участие более 53 тысяч человек. Александр Моор поблагодарил жителей за активность и неравнодушие.

Ранее URA.RU писало о том, что парковки в центре Тюмени переделают в «зеленые зоны». Тюменцам представили два дизайн-проекта по благоустройству территории парковок.

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Шесть парков будут построены и реконструированы в Тюменской области. Информацией об этом поделился губернатор Александр Моор в своем telegram-канале. «Завершилось голосование в рамках федерального проекта „Формирование комфортной городской среды“. На будущий год мы построим и реконструируем шесть скверов и парков на территории области», — написал губернатор. В голосовании по благоустройству общественных территорий в Ишиме, Тобольске и Тюмени приняло участие более 53 тысяч человек. Александр Моор поблагодарил жителей за активность и неравнодушие. Ранее URA.RU писало о том, что парковки в центре Тюмени переделают в «зеленые зоны». Тюменцам представили два дизайн-проекта по благоустройству территории парковок.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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