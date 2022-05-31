Шесть тюменских парков ждут глобальные реконструкции

Шесть парков будут построены и реконструированы в Тюменской области. Информацией об этом поделился губернатор Александр Моор в своем telegram-канале.
«Завершилось голосование в рамках федерального проекта „Формирование комфортной городской среды“. На будущий год мы построим и реконструируем шесть скверов и парков на территории области», — написал губернатор.
В голосовании по благоустройству общественных территорий в Ишиме, Тобольске и Тюмени приняло участие более 53 тысяч человек. Александр Моор поблагодарил жителей за активность и неравнодушие.
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Шесть парков будут построены и реконструированы в Тюменской области. Информацией об этом поделился губернатор Александр Моор в своем telegram-канале. «Завершилось голосование в рамках федерального проекта „Формирование комфортной городской среды“. На будущий год мы построим и реконструируем шесть скверов и парков на территории области», — написал губернатор. В голосовании по благоустройству общественных территорий в Ишиме, Тобольске и Тюмени приняло участие более 53 тысяч человек. Александр Моор поблагодарил жителей за активность и неравнодушие. Ранее URA.RU писало о том, что парковки в центре Тюмени переделают в «зеленые зоны». Тюменцам представили два дизайн-проекта по благоустройству территории парковок.